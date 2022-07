Noah Schnapp de Stranger Things confirme que Will Byers est gay

Spoilers potentiels à venir pour la saison 4 de Stranger Things

Choses étranges La saison 4 vieillit comme un bon vin. L’émission a récemment dépassé un nombre incroyable d’heures de visionnage, et nous entendons déjà de petits murmures sur ce que la cinquième et dernière saison de l’émission pourrait apporter. Parmi la terreur, l’humour et l’aventure de la série, le cœur de la série est en grande partie un conte de passage à l’âge adulte. Tout comme de nombreux films et émissions de télévision avant lui, Choses étranges s’en sert pour approfondir ses personnages et leurs actions, et par extension, les réactions à certains scénarios.

Depuis la saison 1, l’émission à succès de Netflix a fortement fait allusion à l’un de ses personnages, Will Byers (Noah Schnapp), et à la possibilité qu’il soit gay. Le personnage de Will n’a pas toujours été au premier plan de la série, mais il a toujours été incroyablement important. Les frères Duffer, dans une récente interview, ont même déclaré publiquement que ce sont les questions qui devraient être posées. Lors d’une récente rencontre avec Variety, le Choses étranges L’acteur est sorti, pour ainsi dire, de son personnage et a pleinement élaboré sur la sexualité du personnage.

Variété: Qu’avez-vous compris à quoi ressemblerait ce voyage personnel, à quoi Will allait être confronté?

Je veux dire, il est assez clair cette saison que Will a des sentiments pour Mike. Ils ont intentionnellement retiré cela au cours des dernières saisons. Même dans la saison 1, ils ont fait allusion à cela et ont lentement, lentement développé cette histoire. Je pense que pour la saison 4, c’était juste moi qui jouais ce personnage qui aime son meilleur ami mais qui a du mal à savoir s’il sera accepté ou non, et se sentant comme une erreur et comme s’il n’appartenait pas. Will a toujours ressenti ça. Tous ses potes, ils ont tous des copines et ils rentrent tous dans leurs différents clubs. Will n’a jamais vraiment trouvé où s’intégrer. Je pense que c’est pourquoi tant de gens viennent me voir et me disent qu’ils aiment Will et qu’ils résonnent tellement avec lui, parce que c’est un personnage tellement réel.

Variété: La conversation que Will et Mike ont dans la camionnette, où Will dit essentiellement à Mike ce qu’il ressent pour lui, mais à travers le prisme d’Onze – c’était tellement déchirant. De quoi vous souvenez-vous du tournage ?

Je me souviens que c’était juste toute la journée. Nous avons commencé le matin et sommes allés tout droit, après le déjeuner, pendant des heures et des heures. Je me souviens quand je faisais la scène, je hurlais, genre, je sortais toute la journée. Et quand je l’ai vu à l’écran, c’était en fait plus subtil. J’ai aimé la façon dont ils l’ont édité ensemble. La journée a été très amusante. J’adore jouer avec Will. Cette scène était vraiment importante pour lui, car elle a vraiment solidifié cette vérité, qu’il aime son meilleur ami et qu’il ne sait pas comment lui dire.

Variété: Beaucoup de fans ont l’impression que Mike a été un ami assez terrible pour Will au cours des deux dernières saisons. Que pensez-vous de cette relation ?

Oui, j’ai beaucoup vu ça aussi, en fait. Je pense que c’est un peu Mike qui s’occupe de ses propres trucs. Dans la saison 2, ils étaient les meilleurs amis et ils étaient si proches, et évidemment Mike a tous les yeux rivés sur Eleven. Will fait face à un peu de jalousie là-bas. Il veut juste que son meilleur ami revienne et veut que ce soit comme dans la saison 1, quand ils jouaient à D&D dans son sous-sol. Mais Mike est en train de grandir et ne se soucie que d’Onze pour le moment. Je suis juste intéressé de voir où les Duffers vont avec ça dans la saison 5, et comment ils clôturent ce scénario.

Variété: Ensuite, il y a la scène de suivi entre Will et son frère aîné Jonathan, lorsque Jonathan communique à Will, en gros, je sais que tu es gay et je suis toujours là pour toi – sans jamais utiliser ces mots. Que vous ont dit les Duffers à propos de cette scène lorsque vous l’avez tournée ?





Cette scène n’était donc pas écrite à l’origine dans le script. Ce n’est qu’après avoir fait la scène de moi dans la camionnette, où ils m’ont vu pleurer et la protection que vous voyez avec Jonathan regardant dans le rétroviseur. Ils étaient comme, nous avons besoin d’une scène avec ça. Alors ils l’ont écrit pendant que nous tournions. Il est également très important que les gens voient que Will n’est pas seul – parce que tout ce que nous voyons de lui se débat et se sent déprimé et qu’il ne peut pas être lui-même. Jonathan lui parle en code – c’est juste le moyen idéal de dire à quelqu’un comme Will qu’il se soucie de lui et qu’il l’accepte quoi qu’il arrive. Je pense que c’était vraiment sain.

Variété: Comme vous l’avez mentionné plus tôt, l’implication que les gens perçoivent Will comme gay est intégrée dans le tout premier épisode de la série. Mais dans des interviews passées, dont une que vous avez faite avec moi pour le volume 1 de la saison 4, vous avez plutôt parlé de la façon dont vous voyiez Will comme toujours en train de comprendre cet aspect de son identité. Avez-vous eu l’impression que c’était un spoiler de dire carrément: « Oui, Will lutte pour être gay et faire son coming-out »?

Ouais, je pense que ça l’est. Évidemment, cela a été évoqué dans la saison 1 : c’était toujours un peu là, mais vous ne l’avez jamais vraiment su, est-ce juste qu’il grandit plus lentement que ses amis ? Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait une chose très réelle et évidente. Maintenant, il est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike. Mais avant, c’était un arc lent. Je pense que c’est si bien fait, parce qu’il est si facile de faire en sorte qu’un personnage devienne tout d’un coup gay. Les gens sont venus vers moi – j’étais juste à Paris et cet homme de 40 ans est venu vers moi et il m’a dit: «Wow, ce personnage de Will m’a fait me sentir si bien. Et je m’y rapportais tellement. C’est exactement ce que j’étais quand j’étais enfant. » Cela m’a juste rendu si heureux d’entendre. Ils écrivent ce vrai personnage et ce vrai voyage et ce vrai combat et ils le font si bien.

L’article fournit plus de matériel de qualité sur tout, des mèmes de Will pleurant dans la camionnette au récent faux pas de l’acteur DM avec Doja Cat. Cependant, le cœur de l’interview se concentre, à juste titre, sur un problème avec lequel de nombreux adolescents se débattent et dont beaucoup ont une profonde affinité pour l’amitié. Cette prise de conscience qu’ils peuvent avoir qu’ils ont un « Mike » dans leur vie. Beaucoup de gens s’inspirent d’émissions et de films, et du lien que l’on peut ressentir avec un personnage et leurs similitudes avec le leur. Peut-être que de nombreux membres de la communauté LGBTQ + qui ont besoin d’inspiration peuvent trouver ce petit morceau d’eux-mêmes dans Will Byers.