Noah Schnapp confirme que Will Byers est gay et amoureux de Mike dans Stranger Things

Noah Schnapp a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis Choses étranges la saison quatre est sortie.

De nombreux personnages adolescents des émissions emblématiques de Netflix ont trouvé des intérêts amoureux jusqu’à présent, mais Will Byers de Schnapp a été mystérieusement célibataire.

Beaucoup ont suggéré que le personnage pourrait être gay et il y avait beaucoup d’indices à ce sujet dans la dernière saison.

Cependant, l’acteur qui incarne l’adolescent Hawkins est finalement sorti et l’a dit.

« Il est assez clair cette saison que Will a des sentiments pour Mike », a-t-il déclaré à Variety.

« Ils ont intentionnellement retiré cela au cours des dernières saisons. Même dans la saison 1, ils ont fait allusion à cela et ont lentement, lentement développé ce scénario.

Crédit : Netflix

« Je pense que pour la saison 4, c’était juste moi qui jouais ce personnage qui aime son meilleur ami mais qui a du mal à savoir s’il sera accepté ou non, et se sentant comme une erreur et comme s’il n’appartenait pas.

« Will s’est toujours senti comme ça. »

Lorsque le premier volume de la saison quatre est sorti en mai, Schnapp a déclaré à Variety que la sexualité de Will dépendait de l’interprétation du public.

Cependant, au moment où le volume deux est sorti, il est devenu beaucoup plus évident que Will voulait que son amitié avec Mike (Finn Wolfhard) soit plus que de simples copains de Donjons et Dragons.

Le personnage de Schnapp a été assez préoccupé au cours des saisons précédentes par la lutte contre les démons de Upside Down.

Mais la saison quatre a été une chance pour lui d’explorer plus d’éléments de Will Byers.

« J’ai dû l’explorer en naviguant sur ses problèmes d’identité personnelle et en luttant pour grandir et s’assimiler au lycée. C’était nouveau pour moi », a-t-il expliqué à Variety.

Crédit : Netflix

Alors qu’il était difficile de voir Will se sentir seul et aux prises avec son identité personnelle, Noah Schnapp dit que de nombreuses personnes lui ont dit que son scénario avait aidé à valider des problèmes réels.

« Les gens sont venus vers moi – j’étais juste à Paris et cet homme de 40 ans est venu me voir et il m’a dit: » Wow, ce personnage de Will m’a fait me sentir si bien. tellement de’.

« Cela m’a rendu si heureux d’entendre. Ils écrivent ce vrai personnage et ce vrai voyage et cette vraie lutte et ils le font si bien. »