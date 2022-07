Noah Schnapp a répondu à Doja Cat après le scandale de Joseph Quinn

célébrités

Doja Cat a qualifié Noah Schnapp d’ignorant pour avoir divulgué des discussions privées sur Joseph Quinn et maintenant l’acteur a répondu. Ceci dit.

© GettyNoah Schnapp a répondu à Doja Cat

Dans les dernières semaines Noé Schnapp s’est retrouvé dans l’œil de l’ouragan, mais pas à cause de la première de la quatrième saison de choses étranges. Alors que l’acteur profitait du succès de Will et de son retour dans la série Netflix, la vérité est qu’un scandale a éclipsé ce succès. Eh bien, il y a quelques jours, l’artiste fuite d’une conversation privée avec Doja Catle rappeur américain dans lequel ils ont tous les deux parlé de joseph quinn.

Cependant, il convient de noter que ni Noé Schnapp ni Chat Doja ils critiquaient Joseph Quinnmais elle a contacté l’interprète de Will pour savoir si la personne qui a donné la vie à Eddie Munson J’étais en couple. Et, même si la conversation n’en disait pas plus, elle est immédiatement devenue virale et le rappeur était furieux de cette situation. C’est pourquoi, compte tenu de cela, il a décidé de sortir et de parler.

Bien que, dans ses déclarations, il ait insisté contre Noé Schnapp. « Le fait que Noah ait fait cela, qu’il ait partagé une conversation privée entre eux deux, est incroyablement socialement inconscient et moche. C’est presque comme être une vipère, comme de la merde de rat”. Mais, ces mots ont eu de graves conséquences pour l’interprète puisque a perdu plus de 200 000 abonnés sur Instagram.

Par conséquent, avant cela, Schnapp a décidé de sortir et de clarifier la situation. Autant il semblait que tout était fini dans cette polémique, autant désormais c’est l’acteur qui a choisi de répondre à Cat. »Je suis super désinvolte sur les réseaux sociaux et je prends ça comme une blague, alors j’ai posté ça sans trop y penser, mais évidemment je l’ai blessé. Donc, comme je le devrais, je m’excuse et elle est totalement d’accord avec ça, et elle m’a dit qu’elle était désolée de la façon dont elle avait réagi.», a-t-il commencé à expliquer dans une interview pour Variété.

Plus tard, il a ajouté : «Tout était bien. Je l’aime. Je suis le plus grand fan de sa musique, et je le lui ai dit. J’étais comme, ‘tu es littéralement mon modèle.’ Tout va bien. Les gens font des montagnes avec un grain de sable lorsqu’ils sont sur Internet, mais en réalité, c’est une chose de deux minutes.”. Avec ça, Noah Schnapp a clairement indiqué qu’avec Doja Cat, il y avait des excuses privées et a réglé l’une des controverses les plus virales de ces derniers mois.

