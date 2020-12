Noah Cyrus s’excuse d’avoir utilisé un terme raciste tout en défendant Harry Styles

« Je suis mortifié d’avoir utilisé un terme sans connaître le contexte et l’histoire, mais je le sais maintenant et je suis horrifié et vraiment désolé. »

Noah Cyrus s’est excusé d’avoir utilisé un langage raciste tout en essayant de défendre Harry Styles.

Le mois dernier, la chanteuse de «Watermelon Sugar» a reçu des commentaires négatifs du commentateur politique Candace Owens pour avoir porté une robe en couverture de US Vogue. Candace a affirmé que les choix de mode d’Harry faisaient partie de la « féminisation régulière de nos hommes » et a déclaré que nous devrions « ramener les hommes virils ». Harry a répondu en utilisant « ramener les hommes virils » pour sous-titrer sa photo.

Noah a essayé de montrer son soutien en partageant l’image Vogue de Harry dans son histoire Instagram avec la légende: « Il porte cette robe mieux que n’importe lequel de vos heauxz. »

Nappy est un terme péjoratif utilisé pour décrire la texture crépue des cheveux des Noirs. Pendant ce temps, heaux signifie essentiellement houe, une personne qui couche avec beaucoup de monde.

Noah a été critiqué pour avoir utilisé cette phrase qui a beaucoup de connotations racistes et qui a historiquement été utilisée pour insulter les femmes noires.

Candace elle-même a également répondu sur Twitter en écrivant: « Tous les libéraux réveillés voudraient m’expliquer comment @noahcyrus me traitant de ‘houe à couches’ n’est pas raciste? Je suis toute oreille. Vous adorez annuler la culture. @MileyCyrus come prends ta sœur! «

Suite au contrecoup, Noah s’est excusée pour ses commentaires sur Instagram. Elle a écrit: « Je suis mortifiée d’avoir utilisé un terme sans connaître le contexte et l’histoire, mais je le sais maintenant et je suis horrifiée et vraiment désolée. »



Histoire Instagram de Noah Cyrus. Photo: @noahcyrus via Instagram

« Je ne l’utiliserai plus jamais. Merci de m’avoir éduqué. Je ne voulais en aucun cas offenser qui que ce soit. Je suis tellement désolé. »

