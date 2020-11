Noah Cyrus est assis sur une balançoire en bas à la cuisse: «  Je suis fou  »

Noah Cyrus a épaté ses 5,9 millions d’abonnés sur Instagram après avoir publié une vidéo dans laquelle elle se pavanait sur un terrain vallonné avec une vue imprenable sur la ville en arrière-plan.

Pour l’occasion, Noah portait un ensemble couleur pêche. Le haut se composait d’un haut court avec une encolure dégagée qui mettait en valeur sa clavicule et son décolleté. Le vêtement était à manches longues et coupé juste en dessous du buste pour que la chanteuse de «Young & Sad» puisse montrer son ventre tonique. Des volants le long de l’ourlet supérieur ont ajouté un détail amusant et vintage au look.

Noah a complété le look avec une paire de sous-vêtements assortis. Il s’agissait d’une silhouette taille haute qui se resserrait à la taille. Noah portait également des bas à la cuisse et une paire de talons hauts noirs Mary Jane. Pour la touche finale, elle a coiffé ses cheveux dans un style rétro avec un bandeau en tissu assorti.

La vidéo s’est ouverte avec Noah dans un bas squat, incliné sur le côté de la caméra pour montrer ses courbes. Elle a placé ses bras entre ses genoux et a montré son profil. Alors que l’objectif effectuait un zoom arrière, elle regarda vers la monture avec une expression mystérieuse.

Dans la séquence suivante, elle s’est éloignée de la caméra, balançant ses hanches d’un côté à l’autre alors qu’elle soufflait une bouffée de fumée. Elle s’est ensuite assise sur une balançoire en bois pittoresque, s’accrochant à la corde latérale pendant qu’elle se balançait d’avant en arrière.

Ensuite, Noah se leva et se retourna. Un filtre utilisé dans le clip a ajouté des étincelles aux scènes, renforçant l’esthétique onirique du téléchargement. Elle a continué à fumer en quittant la caméra.

La vidéo présentait un autre clip où Noah était assis sur la balançoire avant de terminer avec le chanteur de «Make Me» marchant à travers le cadre.

Dans la légende du téléchargement, Noah a cité une phrase de la chanson de Lana del Rey «Venice Bitch». La chanson a également servi de musique de fond pour le message.

Les fans se sont déchaînés au sujet du nouveau message et ont attribué au téléchargement plus de 40000 likes et plus de 360 ​​commentaires.

«Tu es tellement belle à l’intérieur qu’à l’extérieur», a jailli un fan émerveillé, soulignant le compliment avec un certain nombre d’emojis comprenant un cœur rouge, une fleur rose et le symbole des mains de prière.

«VOUS êtes belle et je suis folle», répondit une seconde, faisant référence à sa légende.

«J’ai eu la pire journée depuis longtemps et j’ouvre Insta à cela et mon cœur est rempli de chaleur. Je t’aime et te chéris, Noé », a avoué un troisième.

« Fille tu es magnifique, c’est de l’ART littéral! » proclama un quatrième, concluant le commentaire avec deux coeurs rouges et un emoji au visage enivré.