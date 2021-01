Noah Baumbach, directeur de Marriage Story, va faire plus de films originaux pour Netflix

L’un des films les plus remarquables de 2019 était Histoire de mariage. Film original de Netflix avec Adam Driver et Scarlett Johansson Il a été réalisé par Noah Baumbach. Désormais, le directeur a signé un accord d’exclusivité avec la plateforme.

Le triple nominé aux Oscars a conclu un accord avec Netflix pour la production de nouveaux films originaux sur la plateforme pendant au moins 3 ans, promettant au moins 1 long métrage par an.

Noah Baumbach est principalement connu pour des films tels que The Squid and The Whale, Fantastic Mr. Fox, Mistress America et l’histoire de mariage susmentionnée, pour laquelle il a reçu 2 nominations aux Oscars: meilleur réalisateur et meilleur scénario original.

«Quand j’ai commencé dans l’industrie cinématographique, je rêvais d’avoir une maison. Cela m’a pris environ 25 ans, mais l’attente en valait la peine. Je ne pourrais pas être plus excité de faire des films avec Ted et Scott et tout le monde à Netflix qui est merveilleux collaborateurs, amis et parents « Noé a avoué.







« Noah raconte des histoires humaines authentiques et universelles. Je suis tout aussi honoré et excité de collaborer sur un nouveau projet avec Noah, que Netflix héberge plus de ses projets et qu’il continue de faire ce qu’il fait de mieux: faire vraiment grands films. « , a déclaré Scott Stuber, le cinéaste qui travaille avec lui sur son nouveau film.

Le prochain projet de Baumbach est White Noise, qui mettra également en vedette Adam Driver et mettra en vedette le retour de Greta Gerwig à l’écran, après son succès à la présidence de Little Women.