No Time to Die Review : une finale épique et puissante pour Daniel Craig

Daniel Craig emmène James Bond en territoire inconnu avec une performance épique et émotionnellement puissante. Pas le temps de mourir est de loin la meilleure finale pour un acteur dépeignant 007. Son arc de personnage a subi une transformation significative par rapport au joueur de poker bourru et bourru dans Casino Royale. Il y a beaucoup de surprises ici. Pas le temps de mourirLes scènes d’action fulgurantes de Bond ont tracé un chemin différent à suivre. Ce qui peut diviser ceux qui ne veulent pas ou n’apprécient pas la complexité de l’espion britannique bien-aimé.

L’évasion de James Bond de l’espionnage avec Madeleine Swann (Léa Seydoux) est un paradis de bonheur. Mais Spectre ne pardonne ni n’oublie. Des secrets que Madeleine croyait enfouis depuis longtemps sont revenus les hanter. Quelque temps plus tard, en Jamaïque, Bond reçoit la visite d’un ami cher dans sa vie passée. Felix Leiter (Jeffrey Wright) a des nouvelles troublantes. Il a besoin d’un allié de confiance pour une mission désastreuse à Cuba. Où un opérateur novice (Ana de Armas) a identifié une cible de grande valeur.

Spectre a kidnappé un scientifique d’un laboratoire secret à Londres. Seul M (Ralph Fiennes) sait ce qui a été volé. Il envoie un nouvel agent « 00 » (Lashana Lynch) dans une course contre la CIA. Ce que Bond découvre est complètement inattendu avec des conséquences qui changent le monde. Cela le ramène aux alliés du MI6, Moneypenny (Naomie Harris) et Q (Ben Whishaw). Il y a un nouveau marionnettiste (Rami Malek) avec un agenda inconnu tirant toutes les ficelles. Un adversaire méprisé et vaincu (Christoph Waltz) peut être le seul indice pour découvrir une conspiration diabolique.

Pas le temps de mourir est le plus long et le plus détaillé des vingt-cinq films de Bond. Sa durée de deux heures et quarante-trois minutes intègre des détails cruciaux de l’intrigue du mandat de Craig, mais s’inspire également de l’histoire riche de la franchise. Cela est particulièrement évident lorsque des partitions musicales classiques sont utilisées pour invoquer des événements mémorables spécifiques. C’est une tactique astucieuse qui aide à emballer un coup dramatique.

Chaque film Bond est un produit connu dans une certaine mesure. Pas le temps de mourir a les poursuites Aston Martin requises, les gadgets et les martinis à la vodka agités et non secoués. Mais à un niveau minimum, c’est un clin d’œil à la nostalgie plutôt qu’un sens au récit réel. C’est le point où les fans de Bond à l’ancienne et les inconditionnels de Ian Fleming doivent élargir leur perspective. Pas le temps de mourir est un film sérieux avec des thèmes lourds. Quelques rires sont saupoudrés, mais il s’agit d’une histoire de perte, de trahison, de vengeance et surtout de roulement de tambour s’il vous plaît… d’amour.

Pas le temps de mourir est une histoire d’amour dans l’âme. Léa Seydoux a une chimie fantastique et fumante avec Daniel Craig. Le « M » de Judi Dench a donné un but à Bond avec son statut « 00 » et « Licence to Kill ». « Vesper Lynd » d’Eva Green a été son premier vrai goût d’affection et de chagrin. Ces expériences au cours des quatre films précédents ont fait de James Bond un homme de profondeur. Son allégeance à « Queen and Country » est incontestable. Mais est-il capable de forger une véritable connexion avec une femme qui ressent honnêtement la même chose ? Madeleine Swann devient un personnage central, peut-être la « Bond Girl » la plus importante de toutes.

Pas le temps de mourir n’atteint pas la perfection et le summum cinématographique de Chute du ciel, mais c’est bon. C’est une aventure Bond comme nous n’en avons jamais vu. Je suis un fidèle adorateur à l’autel de l’interprétation de Daniel Craig de James Bond. Il a été incroyable depuis le début. Daniel Craig a redéfini avec succès le personnage pour le 21e siècle. Le prochain Bond doit être effrayant pour se mesurer à lui. Pas le temps de mourir est produit par MGM et Eon Productions. Il sera présenté en première dans les cinémas nord-américains le 8 octobre par United Artists Releasing.

Sujets : Pas le temps de mourir, James Bond

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.