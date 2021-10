No Time to Die remporte la bataille du box-office du week-end avec ses débuts à 56 millions de dollars

Le nouveau film Pas le temps de mourir a fait ses débuts au numéro un ce week-end après avoir rapporté 56 millions de dollars. Le dernier opus de la James Bond La franchise a été légèrement inférieure aux prévisions initiales au niveau national, ce qui était encore suffisant pour porter son total mondial à 313,2 millions de dollars. Pas le temps de mourir est un succès en termes de revenus au box-office pandémique, mais le film longtemps retardé est doté d’un budget de production de 250 millions de dollars et d’un budget d’au moins 10 millions de dollars en publicité, avec des coûts supplémentaires ajoutés pour le long retard. Le film, qui présente la dernière performance de Daniel Craig en tant que 007, devait initialement sortir en salles en avril 2020.

Les analystes estiment que Pas le temps de mourir devra générer 800 millions de dollars bruts dans le monde pour réaliser des bénéfices. Cependant, on pense qu’une certaine poussée marketing des liens promotionnels aidera à atténuer une perte potentielle. Lorsque l’on regarde le transport intérieur, il y a plus que quelques facteurs qui jouent contre le film. Premièrement, la pandémie. De nombreuses personnes plus âgées hésitent à aller s’asseoir dans une salle de cinéma, en supposant que les cinémas auraient pu être bondés pendant le week-end d’ouverture. Un autre facteur important est la durée d’exécution de près de trois heures, qui limite le nombre de projections par jour.

Venom : qu’il y ait un carnage est tombé au numéro deux ce week-end après avoir encaissé 32 millions de dollars. La suite tant attendue a chuté de 64% depuis ses débuts le week-end dernier. Au moment d’écrire ces lignes, le film se situe à un impressionnant 185,5 millions de dollars dans le monde après avoir connu des débuts solides de 20 millions de dollars en Amérique latine au cours du week-end. La famille Addams 2 est tombé au numéro trois avec 10 millions de dollars. À ce jour, le film d’animation familial a rapporté 35,7 millions de dollars dans le monde. La famille Addams 2 est également actuellement disponible en streaming sur les plateformes numériques.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a pris la quatrième place ce week-end après avoir rapporté 4,2 millions de dollars. Le dernier né de l’univers cinématographique Marvel a rapporté 401,5 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a six semaines. Tel qu’il est, Shang-Chi est le sixième film le plus rentable au monde en 2021 et le film national le plus rentable de l’année. Les nombreux saints de Newark est tombé au cinquième rang avec 1,4 million de dollars. Les Sopranos prequel a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques depuis ses débuts le week-end dernier. gars libre est resté au numéro six avec 1,3 million de dollars.

agneau a fait ses débuts au numéro sept ce week-end. Le film d’horreur surnaturel a rapporté un peu plus d’un million de dollars, tandis que Cher Evan Hansen a pris la huitième place avec 1 million de dollars. Bonbon est tombé au numéro neuf avec 700 000 €. Le film slasher surnaturel a été réalisé par Nia DaCosta et écrit par Jordan Peele, Win Rosenfeld et DaCosta, et reçoit toujours les éloges des téléspectateurs et des critiques. Enfin, Disney Croisière dans la jungle a pris la dixième position après avoir rapporté 214 000 €. À ce jour, le film a rapporté 206,9 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a onze semaines. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

• 1. Pas le temps de mourir – 56 millions de dollars

• 2. Venom : qu’il y ait un carnage – 32 millions de dollars

• 3. La famille Addams 2 – 10 millions de dollars

• 4. Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 4,2 millions de dollars

• 5. Les nombreux saints de Newark – 1,4 millions de dollars

• 6. gars libre – 1,3 millions de dollars

• 7. agneau – 1 million de dollars

• 8. Cher Evan Hansen – 1 million de dollars

• 9. Bonbon – 700K€

• dix. Croisière dans la jungle – 214K€

