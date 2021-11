No Time To Die: Paloma a eu une participation moins étendue

Les scénaristes Neal Furvis et Robert Wade ont partagé de nouveaux détails sur le développement de « No Time To Die », le septième film de la franchise Agent 007 dans lequel tous deux ont des crédits d’écriture après avoir commencé leur travail lorsque Pierce Brosnan était le visage principal de la saga.

Après de multiples retards dans sa production et les reports de sa première en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le réalisateur Cary Joji Fukunaga a finalement réussi à porter sur grand écran le dernier volet dans lequel nous verrons Daniel Craig jouer le rôle de l’une des plus grandes icônes. de la culture populaire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « Naked Gun » travaille sur un nouveau film

L’arrivée de James Bond dans le nouveau siècle a été rendue évidente par le traitement de ses personnages féminins, qui ont de plus en plus de profondeur au-delà de l’image classique de la « femme fatale ». Même Craig lui-même assure que le terme « Bond girl » ne s’applique plus dans la franchise.

Ces ajustements narratifs deviennent évidents si l’on prend en considération un personnage qui, malgré un rôle purement secondaire, a réussi à gagner le cœur du public lors de son passage à l’écran. L’actrice cubaine / espagnole Ana De Armas a joué Paloma, un jeune agent de la CIA qui aide Bond à infiltrer une soirée privée SPECTRE dans « No Time To Die ».

La chimie entre Paloma et Bond est instantanée, mais pas du point de vue des conquêtes classiques de l’agent 007. La blague de De Armas sur la spontanéité et le charisme donné au personnage fait d’elle une précieuse alliée au combat qui lui a donné envie d’en savoir plus sur elle au moment où ils conclure leurs contributions à l’intrigue.

Cependant, les scénaristes de « No Time To Die » ont révélé que, si le scénario original du film avait été suivi, De Armas n’aurait pas eu l’occasion de briller. Lors d’une conversation avec The Guardian, Purvis a assuré que Paloma n’existait qu’en tant que contact Bond à Cuba, créditant Fukunaga d’avoir insisté pour étendre son rôle dans l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dwayne Johnson veut jouer le prochain James Bond

« Il ne fait aucun doute que ce qui fonctionne bien avec le public, c’est la séquence complète de Paloma. Nous l’avions dans notre scénario, mais elle n’était qu’un contact. Cary en voulait plus, alors vous supposez que c’est un domaine où Phoebe s’est occupée d’elle », a commenté le scénariste.

Purvis mentionne Phoebe Waller-Bridge, la célèbre actrice et scénariste britannique, créatrice de la série « Fleabag ». Elle a été embauchée en tant que consultante créative dans les dernières étapes du développement du scénario. Parce que Paloma présente de nombreuses similitudes avec la personnalité de son personnage dans « Fleabag », cela confirme la théorie selon laquelle ce personnage était sa responsabilité.