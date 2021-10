No Time To Die : le réalisateur a filmé des scènes sans savoir de quoi elles parlaient

Les retards dans sa sortie n’ont pas été les seuls revers auxquels « No Time To Die » a été confronté avant qu’il ne puisse enfin atteindre le public. Le film mettait en vedette le réalisateur Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation) faisant ses débuts dans la franchise James Bond avant le départ de Danny Boyle en raison de différences créatives avec le studio.

Même une fois la production commencée, le film a subi de nombreuses modifications dans le scénario, avec la participation de Phoebe Waller-Bridge (protagoniste et créatrice de la série « Fleabag » et productrice de la série « Killing Eve »). Ceci dans le but d’ajouter quelques éléments d’humour au film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish incarnera Sally de The Nightmare Before Christmas

Cependant, au moment où « No Time To Die » a commencé à tourner, le film n’avait pas encore complètement terminé son scénario. Fukunaga révèle dans une conversation avec Esquire Middle East que le tournage était déjà terminé tout en travaillant toujours sur l’histoire pendant la post-production.

Fukunaga a expliqué qu’il a même dû filmer certaines séquences sans savoir comment cela s’intégrerait dans l’histoire après que Daniel Craig se soit blessé pendant le tournage lorsqu’il s’est foulé la cheville, il a donc été contraint de continuer avec certaines séquences qui n’avaient pas besoin de l’acteur. à encadrer, qui n’étaient pas encore écrites.

« Le seul décor prêt à être utilisé était le bureau de M au MI6. Je savais plus ou moins dans la proposition que je faisais ce que je voulais qu’il se passe dans cette section, mais rien dans le corps du script n’avait encore été écrit, heureusement, j’étais assis là avec certains des plus grands acteurs du monde », a-t-il dit Fukunaga.

Fukunaga souligne qu’il y avait des séquences impliquant Ralph Fiennes, Ben Whishaw et Rory Kinnear dans lesquelles il devait travailler comme s’il s’agissait d’un roman « Choisissez votre propre aventure », imaginant toutes sortes de scénarios possibles qui n’étaient pas encore définis dans l’histoire. .de la bande.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland commente sa rumeur de rencontre avec Venom

«Quand nous avons finalement assemblé la bande, tout avait du sens, ça convenait. Mais je vais vous dire un secret, qui, je pense, va bien maintenant que nous sommes proches de sa première : il y avait des parties que Ralph Fiennes a dites dans la bande-annonce que même Ralph ou moi ne savions pas ce qu’il disait », conclut le réalisateur. « No Time To Die » est maintenant en salles.