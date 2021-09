No Time to Die a dénoncé les cicatrices faciales du méchant Rami Malek

James Bond a été critiqué pour avoir présenté un autre méchant avec des cicatrices faciales.

Le nouveau James Bond film, Pas le temps de mourir, est confronté au fait que son méchant, Lyutsifer Safin, a des cicatrices au visage.

James Bond les téléspectateurs seront probablement déjà conscients que la franchise a une longue histoire de méchants avec des défigurations faciales. Les gens ont régulièrement critiqué les films pour avoir peint des gens avec des cicatrices, des brûlures ou des marques sous un jour négatif et les avoir utilisés comme un trope pour la méchanceté. Quatre des cinq films dans lesquels Daniel Craig est apparu dans des méchants avec des défigurations faciales.

Maintenant, l’association caritative britannique Changing Faces, qui soutient les personnes ayant des différences visibles, appelle Pas le temps de mourir pour jouer dans le stéréotype avec le personnage de Rami Malek.

Pas le temps de mourir a dénoncé les cicatrices faciales de Rami Malek dans le film de James Bond. Photo : PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Banque D’Images, Photo Stock, LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

S’adressant à ITV pour Changing Faces, l’acteur Adam Pearson a parlé de l’impact négatif de la représentation de personnes présentant des défigurations faciales. Il a déclaré: « Lorsque le seul personnage avec une cicatrice ou une défiguration est montré à l’écran en tant que méchant, cela perpétue l’utilisation d’un trope démodé et dépassé. »

Adam a poursuivi: « Il ne s’agit pas d’interdire aux méchants d’avoir des cicatrices ou de dire aux gens de ne pas profiter d’un voyage au cinéma, il s’agit de mettre une ligne dans le sable et de dire qu’il est maintenant temps de s’assurer que d’autres personnages peuvent être vus à l’écran avec une différence visible aussi. »

Adam a également parlé à Canal 5 et a déclaré que la franchise est « à la traîne en ce qui concerne la représentation des personnes défigurées, des cicatrices et des marques, et ce genre de représentations est archaïque, paresseux et appartient au musée ».

Il a ensuite ajouté : « Où sont les gentils ? Où sont les héros ? Où sont les amoureux ? Où sont les gagnants ? »

Changer de visage a également lancé une campagne intitulée « Je ne suis pas votre méchant » pour lutter contre le stéréotype.

Dans une interview avec Magazine Total Film, Rami Malek a défendu la défiguration de son personnage et a déclaré qu’il était « important d’avoir ». Il a expliqué: « Nous n’avons pas choisi un masque sur un mur bon gré mal gré. Nous avons dû réfléchir de manière extrêmement précise à ce qui aurait le plus de sens. Si cela n’a pas de sens pour l’histoire et le personnage, alors sans doute ça perd de l’impact. »

Cependant, lui et l’équipe derrière Pas le temps de mourir doivent encore répondre directement à Adam ou à la critique en général. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

