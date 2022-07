No More Heroes III initialement lancé en août 2021 exclusivement sur la Nintendo Switch

En octobre, aucun More Heroes III ne sortira sur Playstation 5, Xbox Série X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC. Sur le marché japonais le 6 octobre. Les développeurs clarifieront les informations pour les autres régions dans un proche avenir.

Les participants japonais pourront acheter le jeu à la fois physiquement et numériquement. De plus, l’édition Digital Deluxe proposera le film d’action avec un livre d’art numérique de 70 pages et une bande son.

Cependant, le Fabrication de sauterelles Le studio qui a créé le jeu a ensuite été racheté par les Chinois à NetEase Games et travaille actuellement sur de nouveaux projets.

Au cours des dix années suivantes, l’équipe sortira au moins trois jeux sous l’aile de NetEase sur l’IP d’origine.

Passant simultanément à de nouvelles plateformes, No More Heroes III recevra un doublage japonais. Il sera ajouté au Nintendo Switch avec un patch en octobre.

La musique et les sons de No More Heroes III sont excellents. Les accompagnements des batailles sont très bien choisis ; chaque boss a sa mélodie accrocheuse.

Les effets sonores sont pétillants et variés. Il convient également de signaler que les créateurs ont réussi à attirer tous les acteurs de la voix des jeux originaux.

Les voix de Sylvia, Travis et Shinobu sont les mêmes qu’il y a dix ans, ce qui ramènera les fans dans une atmosphère familière et agréable.

En même temps, les personnages ont l’air parfaits; les shaders et les effets spéciaux sont au-delà des louanges. Les personnages sont variés et étonnamment bien combinés dans l’image globale de la folie. Lors d’escarmouches avec certains boss, la mâchoire tombe devant la fraîcheur et la sophistication des effets visuels.

No More Heroes 3 est un projet original avec une âme. Ce n’est pas parfait, mais lumineux et mémorable. C’est très agréable après tant d’années d’avoir une suite qui propose le développement des idées principales de la série et en ajoute beaucoup de nouvelles.