No Man’s Sky taquine sa prochaine grande mise à jour sur le 5e anniversaire du jeu

No Man’s Sky a eu cinq années de folie, n’est-ce pas ? Le jeu fête son cinquième anniversaire aujourd’hui – le 9 août au moment de la rédaction – et ça a duré longtemps, longue chemin depuis ces premiers jours de division. D’énormes mises à jour cohérentes ont transformé No Man’s Sky en une véritable épopée de science-fiction, et le fondateur de Hello Games, Sean Murray, est heureux de rappeler les moments déterminants du jeu sur le blog PlayStation.

Il écrit : « Nous savions que c’était le début d’un voyage, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit une course folle. Aujourd’hui, nous aimerions prendre un moment pour apprécier cette étape ensemble. Cela n’a pas toujours été facile, mais le ce qui a toujours été notre étoile directrice, ce sont les joueurs et la communauté. Derrière chaque mise à jour, chaque vidéo, chaque fonctionnalité et ligne d’une note de mise à jour, il y a une équipe qui se soucie tellement de ce jeu. «

Mais quelle est la prochaine étape pour No Man’s Sky ? Eh bien, Murray conclut son article en taquinant ‘Frontiers’ – la prochaine mise à jour du titre. « Alors que nous avançons jusqu’en 2021, notre prochaine mise à jour Frontiers est quelque chose qui me passionne. À certains égards, ce n’est qu’une autre mise à jour, mais à d’autres égards, c’est une pièce manquante du fantasme de science-fiction que nous avons toujours voulu à ajouter, et très approprié pour notre cinquième anniversaire », déclare-t-il. Murray poursuit en confirmant que Frontiers « n’est pas loin » et que plus d’informations arrivent « très bientôt ».

Jouez-vous toujours à No Man’s Sky ? Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez voir ajouté au jeu en constante évolution ? Réfléchissez à cinq années ridicules dans la section commentaires ci-dessous.