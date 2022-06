No Man’s Sky revient sur PS VR2

Le ciel de No Man est officiellement localisé à nouveau pour le casque de réalité virtuelle de Sony PS VR2 dans le développement. Cela a été annoncé lors de l’événement State of Play d’hier. La première version VR de PS4, PlayStation VR, a déjà vu quelques changements apportés à No Man’s Sky, et PS VR2 semble prêt à faire de même.

No Man’s Sky est réédité sur PS VR2

C’est de cela qu’il s’agit : Sony en a eu un hier soir Spectacle sur l’état des lieux tenue, qui concerne principalement les jeux tiers pour PS4 et PS5, mais aussi beaucoup à ce sujet prochain casque de réalité virtuelle PS VR2 pour la PS5 et filmé les jeux associés. L’un d’eux : « No Man’s Sky ».

Vous avez bien lu ! No Man’s Sky est situé officiellement à nouveau pour le PS VR2 en développement. L’épopée spatiale est déjà là pour PS VR et d’autres casques de réalité virtuelle sur PC, mais elle arrive dans le futur encore une autre nouvelle version PS VR2 dédiée ajoutée.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Si cela vous rend suspect, laissez un message sur le blog officiel PlayStation expliquer combien de travail a déjà été consacré à la première version VR normale de « No Man’s Sky » pour le PS VR sur PS4 ou PS4 Pro. Il y avait non seulement des cockpits et des systèmes de contrôle révisésnon le titre a apparemment été construit « from scratch » pour le premier casque PlayStation VR.

Aussi pour PS VR2 un effort similaire est en cours. Exactement ce qui va changer n’est pas encore révélé, mais l’objectif est déjà clair. Tant que Sens de l’immersion ainsi que crédibilité doivent encore être augmentés. Pour y parvenir, Hello Games et Sony s’appuient sur le performances de la PS5le nouveau matériel PS VR2 et bien sûr les nouveaux contrôleurs Sense.

A quand le fun ? Malheureusement, nous ne le savons pas encore. Les responsables ont une date de lancement exacte pas encore dévoilé. La date de sortie du casque PS VR2 n’a pas encore été annoncée. Mais plus de détails sur No Man’s Sky pour PS VR2 seront révélés dans les mois à venir.