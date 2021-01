No Man’s Sky Patch 3.15 apporte des améliorations aux versions PS5 et PSVR

Une nouvelle mise à jour pour No Man’s Sky vient de sortir, et cela améliore un peu la meilleure version du jeu.

Le patch 3.15 optimise davantage la version PlayStation 5 de la simulation spatiale épique de Hello Games. Selon les dernières notes de patch, un « crash lié au rendu » sur le système a maintenant été corrigé, et les temps de chargement, déjà bien meilleurs que sur PS4, ont été encore améliorés.

La mise à jour la plus intéressante de ce nouveau patch concerne peut-être la version PSVR. Avec ce patch installé, la lecture de l’édition de réalité virtuelle via PS5 sera bien meilleure, avec une résolution et des performances « nettement améliorées ».

Le patch est disponible au téléchargement maintenant, et vous pouvez lire les notes de patch complètes ici. Êtes-vous toujours en train de découvrir des planètes dans No Man’s Sky sur PS5? Faites du carburant pour propulseur dans la section commentaires ci-dessous.