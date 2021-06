No Man’s Sky obtient une refonte visuelle dans la nouvelle mise à jour de Prisms

Un autre mois, une autre mise à jour substantielle pour No Man’s Sky – du moins c’est comme ça pour le moment. Hello Games a maintenant révélé la troisième mise à jour majeure de son explorateur spatial cette année seulement, l’ajout du titre étant une refonte graphique de l’ensemble du jeu. Il y a tellement d’améliorations incluses dans la mise à jour gratuite disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et PS4 que Sean Murray a ressenti le besoin de les répertorier toutes sur le blog PlayStation.

Nouveaux styles d’éclairage volumétrique, effets de chaîne retravaillés, effets de pluie améliorés et visuels de torche. Il a tout ! Des zones telles que le noyau de la station spatiale ont reçu une nouvelle couche de peinture, de nombreuses créatures ont désormais de la fourrure et le mode photo a été mis à jour pour s’adapter à tous ces changements visuels. L’un des ajouts les plus intéressants est peut-être la possibilité de s’envoler avec des montures pilotables. « Les créatures volant à basse altitude, telles que les coléoptères géants et les vers volants, peuvent désormais être adoptées comme compagnons. Montez sur votre monture et profitez d’une toute nouvelle perspective sur l’exploration planétaire. »

Si vous souhaitez consulter les 21 nouvelles améliorations de No Man’s Sky, nous vous recommandons de vous rendre sur le blog PlayStation pour la liste complète. Il y a beaucoup à faire, surtout si vous êtes un vétéran chevronné qui a suivi le jeu depuis son lancement il y a près de cinq ans. Allez-vous retourner dans No Man’s Sky pour découvrir cette nouvelle mise à jour ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.