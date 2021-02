No Man’s Sky obtient des compagnons dans une autre grosse mise à jour PS5, PS4

Hello Games est de retour avec une autre mise à jour impressionnante pour No Man’s Sky, qui cette fois-ci ajoute des compagnons à l’explorateur spatial. La mise à jour gratuite sera disponible au téléchargement aujourd’hui sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et comprend également quelques petites améliorations sous le capot pour les utilisateurs de dernière génération. Consultez la bande-annonce intégrée ci-dessus pour une introduction à la mise à jour Companions.

Plus sur Twitter, Sean Murray a partagé plus de détails. Vous pourrez adopter la faune que vous rencontrez comme animaux de compagnie, élever leurs bébés, puis les élever avec d’autres créatures. Vous pouvez échanger des œufs, personnaliser votre compagnon et même le former à accomplir des tâches. De plus, vous pouvez, bien sûr, leur parler. En plus d’interagir avec votre nouveau meilleur ami, l’interface utilisateur aurait été améliorée, les joueurs PS4 bénéficieront de temps de chargement plus rapides et la faune a également subi quelques améliorations. Enfin, vous pouvez également monter des créatures géantes. Parce que qui ne veut pas faire ça?

Cette mise à jour suit les traces de nombreux autres correctifs qui ont travaillé pour améliorer No Man’s Sky au cours des dernières années, qui ont abouti à une excellente version PS5. Dans notre revue 7/10, nous avons conclu: « No Man’s Sky a fait d’énormes progrès et son arrivée sur PS5 est le moment opportun pour revisiter cet ambitieux jeu de survie. » Le jeu vient également d’être mis en vente au prix de 19,99 € / 29,99 € dans le cadre de la vente PS Store Double Discounts.Il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour se lancer et tenter le coup.