No Man’s Sky ajoute des expéditions saisonnières passionnantes

No Man’s Sky, le jeu vidéo d’exploration de l’espace populaire, a ajouté des expéditions saisonnières partagées parmi d’autres ajouts dans une nouvelle mise à jour appelée No Man’s Sky: Expéditions.

Expéditions No Man’s Sky Expéditions galactiques

Patchs de mission

Nouvelle interface utilisateur HUD + 4K

Planificateur d’expédition

Visière Tech

Récompenses de sauvegarde croisée

Solde sentinelle

Perf + Charge optimisée

Fusion de noms multiplateformes

Épinglage amélioré

Saisons en cours Gratuit et maintenant disponible pic.twitter.com/jD0DCdwAT0 – Sean Murray (@NoMansSky)

31 mars 2021





Il ne s’agit que de la dernière mise à jour gratuite du contenu du titre, qui n’a cessé d’évoluer au fil du temps, et il semble que le développeur Bonjour les jeux il n’a pas l’intention de s’arrêter de si tôt.

Les nouvelles expéditions partagées commencent essentiellement des événements à des points fixes avec des jalons et des gaz. C’est une prémisse extrêmement large, mais No Man’s Sky est un type de jeu vidéo extrêmement large.

Les nouvelles expéditions sont programmées pour commencer de façon saisonnière, avec de nouvelles récompenses exclusives associées, et chacune aura un thème spécifique.

No Man’s Sky est actuellement disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC via Steam. La nouvelle mise à jour, Expéditions, est disponible à partir d’aujourd’hui.