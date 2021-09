No Man’s Sky agrandit son bâtiment de base avec de nouvelles options de colonisation

On a l’impression que nous couvrons une grande mise à jour de No Man’s Sky tous les deux mois à ce stade, et la dernière intitulée Frontiers n’est pas différente. Il se concentre sur les mécanismes de construction de base de l’explorateur spatial et les développe à un point tel que vous pouvez maintenant commencer à construire votre propre colonie, avec des habitants extraterrestres. Après avoir téléchargé le nouveau patch, chaque planète occupée contiendra une colonie dont vous pourrez demander à devenir le surveillant.

À partir de là, vous dirigerez « l’urbanisme, la gestion de la trésorerie, les décisions politiques et la résolution des conflits. Chaque règlement est généré de manière procédurale, avec des bâtiments, des dispositions de quartier, des schémas de couleurs et une décoration intérieure et extérieure uniques. » Avec suffisamment de ressources, vous pouvez alors commencer à étendre votre propre coin de paradis dans une ville florissante remplie d’extraterrestres. Vous devrez même vous occuper des différends entre colons et essayer de les rendre heureux.

Afin de réaliser tout cela, des centaines de nouvelles pièces de base ont été ajoutées à No Man’s Sky. Du bois à la pierre en passant par l’alliage, vous pouvez ajouter une touche personnelle à votre base. Sean Murray de Hello Games explique : « Voyez toutes vos pièces de construction dans une grille facile à analyser. Vous remarquerez que vous en avez oublié ! Vous pouvez maintenant récupérer et déplacer les pièces de base que vous avez placées, dupliquer des pièces ou construire impossible de nouvelles structures en mode lieu libre. »

Les visuels du jeu ont également été légèrement retouchés, avec presque tous les effets améliorés. « Les armes et les explosions sont beaucoup plus percutantes et ajoutent un nouvel élément viscéral au combat. » C’est encore une autre mise à jour gigantesque pour No Man’s Sky; cela pourrait-il vous inciter à rejouer au jeu ? Planifiez votre règlement dans les commentaires ci-dessous.