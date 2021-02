No Man’s Land arrive sur Netflix en mars

Netflix vient d’annoncer la date de la première de l’anime Pacific Rim: No Man’s Land. La série arrivera en mars sur la plateforme.

En l’absence de pain, ce sont de bons gâteaux. Ou quoi de pareil, en l’absence d’un nouveau film dans la franchise, eh bien c’est un anime qui nous en dit plus. Et c’est ce que Netflix a fait. Annoncer le Date de sortie de l’anime Pacific Rim.

La nouvelle série s’appellera Pacific Rim: No man’s land, bien qu’en anglais ce soit « The Black ». Il atteindra la plateforme de streaming 4 mars prochain dans le monde entier mais pour le moment nous en savons peu de chose.

En fait, nous ne savons toujours pas avec certitude si l’anime ira avant, après ou pendant l’un des deux films sortis en salles. Ce que nous savons, c’est que de plus en plus de kaijus (petits monstres géants que les Japonais aiment) continuent à arriver et que le rôle principal reviendra à deux frères. Le fait est qu’entre les deux, ils sont capables d’activer le dérive pour la première fois dans un Jaeger abandonné.

Ici vous avez la bande-annonce et l’annonce elle-même. Ce n’est pas grand-chose, alors nous ferions mieux d’appeler cela un «teaser», non?

Nous devrons attendre encore un peu pour découvrir d’autres détails sur elle. Mais il semble que Netflix ait été convaincu parce que a une deuxième saison commandée. Bien sûr, vous savez comment l’entreprise les dépense lorsqu’elle divise ses «saisons». Laissez-les raconter le premier de l’anime Castlevania.

Quoi qu’il en soit, ce nouvel anime ajoute à l’avalanche de séries que Netflix a déjà annoncées d’une coupe japonaise. Non seulement dans ce format, mais aussi en action réelle. Et au fait, les jeux vidéo, comme le Sonic récemment annoncé.