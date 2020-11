“No Ceilings 3” de Lil Wayne excite les fans

En apprenant que la mixtape “No Ceilings 3” de Lil Wayne allait atterrir vendredi, les fans se sont rendus sur Twitter pour célébrer la nouvelle.

S’il y a une chose capable de rassembler les gens, c’est le retour de la mixtape Lil Wayne. En fait, c’est à peu près à ce moment-là pour son retour triomphant, Weezy confirmant que son anticipé Pas de plafond 3 arriverait en pleine gloire le vendredi 27 novembre. Avec DJ Khaled prêt à gérer les responsabilités d’hébergement, il s’agira certainement d’une affaire à grande échelle, un fait déjà mis en évidence par quelques extraits prometteurs – dont un qui trouve Young Money se réunissant dans une explosion rafraîchissante du passé. Ethan Miller / Et si certains fans étaient certes ennuyés par Lil Wayne suite à son soutien à Donald Trump, qui a finalement perdu contre Joe Biden lors des dernières élections, il semblerait que tout ait été plus ou moins pardonné. Après tout, Mixtape Wayne ne vient pas trop souvent, et quand il le fait, vous pouvez parier qu’il risque de casser. Et peu de gens peuvent le faire de manière aussi convaincante que Weezy, un concurrent fréquent pour le très convoité meilleur rappeur vivant position. Honnêtement, ses mixtapes ont joué un rôle de premier plan pour l’y amener, il devrait donc être intéressant de voir comment Pas de plafond 3 ajoute à la conversation. Avec le projet dans quelques jours seulement, nous avons rassemblé certaines des premières réactions à la grande révélation. De toute évidence, Lil Wayne peut toujours faire avancer les gens, et ne soyez pas surpris de voir Weezy en tête de tous les sujets tendance quand vendredi et Pas de plafond 3 rouler. Serez-vous en accord?