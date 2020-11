NLE Choppa prétend être mis à l’écart après que YouTube a supprimé la vidéo “Paradise”

Il a sorti le clip plus tôt dans la journée (11h24) mais il a été retiré en quelques heures.

Une chanson récemment publiée par NLE Choppa a suscité la controverse et YouTube est intervenu pour la retirer de son service de streaming. Si vous avez suivi NLE Choppa, vous êtes conscient que le rappeur à l’esprit spirituel n’hésite pas à exprimer ses pensées sur la santé, les sujets d’un autre monde, les complots, les vaccins, etc., mais quand il a parlé quelques-uns de ceux-ci dans son clip pour son single “Paradise”, YouTube ne l’avait pas. Aujourd’hui (24 novembre), NLE Choppa a sorti le visuel de “Paradise”, mais il n’a fallu que quelques heures à YouTube pour le supprimer. “Les gens m’ont carrément supprimé parce qu’ils connaissent le message que je parle fort. C’est un peu de BS”, a écrit Choppa à côté d’une capture d’écran de la notification que sa vidéo avait été supprimée. “J’ai subi la merde la plus noire de tous les temps. Chaque fois que je laisse tomber mes chansons, YouTube plante, je reçois un spam, une aversion qui l’empêche de suivre les tendances et aujourd’hui je laisse tomber la vidéo ‘PARADISE’ et ils ont directement supprimé ma merde. Ils déteste un roi de mélanine intelligent et il a montré BEAUCOUP. “ Sur “Paradise”, Choppa rappe: “Maturité et prospérité, c’est tout ce que j’ai montré / Je ne porte pas de masque, n * gga, f * ck le pilote / Fake-ass coronavirus, flics killin ‘, startin’ émeutes / Perception est ce que vous décidez, je ‘ m ancré quand le soleil se lève“Certains pensent que ce sont ces paroles qui ont poussé YouTube à agir et que les cas de COVID-9 ont connu une augmentation spectaculaire et les verrouillages de quarantaine ont été renforcés. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

