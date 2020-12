NLE Choppa exprime sa méfiance envers le vaccin COVID-19

Avec les premières doses du vaccin COVID-19 déjà en cours, NLE Choppa s’est manifesté pour mettre en garde ses partisans contre cela.

Cette dernière année a été absolument ravagée par la pandémie COVID-19, le virus ayant coûté la vie à 1,61 million de personnes depuis qu’il a commencé à se propager au début de 2020. Depuis lors, le mode de vie tel que nous le connaissons a été déraciné, incitant les scientifiques à s’unir comme jamais auparavant dans un effort commun pour apporter un vaccin aux masses et enrayer la propagation. En fait, on a assisté aujourd’hui à l’inoculation de l’infirmière aux soins intensifs Sandra Lindsay, qui a reçu l’une des premières doses du vaccin COVID-19 nouvellement autorisé lors d’un événement diffusé en direct. Et alors que beaucoup sont naturellement enthousiasmés par le déploiement du vaccin, d’autres se sont méfiés de l’ensemble du processus. De nombreux rappeurs ont exprimé une méfiance ouverte à l’égard du vaccin, Offset ayant récemment cité une histoire sordide entre les communautés médicale et noire. Désormais, NLE Choppa est parmi les derniers à se prononcer ouvertement contre le vaccin, implorant ses 931 mille abonnés Twitter de l’éviter complètement. «Restez à l’écart des vaccins, je le répète, restez à l’écart de EUX VACCINS», prévient-il, négligeant de développer davantage – même si ce n’est pas la première fois qu’il adopte des philosophies anti-vaccination. Son ton catégorique a rendu sa position sur la question très claire, mais certains ont critiqué le rappeur pour avoir publié une déclaration générale sans contexte supplémentaire. Bien sûr, il y a de nombreuses nuances à reconnaître lors de la prise en compte de l’expérience de la communauté noire avec les vaccins, et il est probable que le processus d’inoculation de masse sera une route longue et sinueuse bordée de conversations difficiles. Pourtant, cela a officiellement commencé, et nous commençons seulement à voir où en sont les gens. Consultez le message de Choppa ci-dessous.