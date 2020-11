NLE Choppa conteste la légitimité des élections: « Les votes ne comptent même pas »

NLE Choppa affirme que les votes du public ne comptent même pas et que les présidents sont décidés «40 ans et plus à l’avance».

NLE Choppa a vraiment bouleversé son récit, passant des armes à feu et de la violence aux légumes et au yoga. L’année dernière, nous avons vu le rappeur de 18 ans changer de mode de vie et adopter une approche plus spirituelle. Il cultive un potager dans son jardin et il a arrêté de frapper sur la violence. Choppa a ouvert son troisième œil et, comme Jack Harlow l’a plaisanté, il est devenu NLE Chakra, qui devrait éventuellement devenir son véritable nom de scène.

Marcus Ingram / Getty Images En ce qui concerne l’élection, le Top Shotta Don Dada est venu avec un message sur Twitter, disant aux gens que la manière dont ils votaient n’avait jamais vraiment d’importance car, dans son esprit, l’élection avait déjà été décidée il y a quarante ans. Répandant une théorie du complot sur la façon dont les présidents sont choisis des années à l’avance, NLE Choppa a déclaré: « Si Biden gagne, Trump ne quitte pas ses fonctions simplement. Arrêtez de vous soucier du débat, concentrez-vous sur le fait d’être un être spirituel, un nouveau monde se forme, l’ADN est débloqué, les gens deviennent plus conscients, mon troisième œil me fait mal d’être sur ce téléphone en poussant cela message Peut prendre une pause. « Il a continué: « Tout cela est déjà planifié, les gouvernements ont des ordres du jour, les votes ne comptent même pas l’honnêteté. Les présidents doivent être choisis plus de 40 ans à l’avance. 2020 a été une grande distraction pour garder les gens vibrants bas. Fuck les deux REPTILES ils travaillent comme un seul. Focus sur VOUS, méditez, rectifiez, prenez le soleil et préparez-vous. « Achetez-vous ce que dit NLE Choppa?