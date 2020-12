NLE Choppa abandonne la nouvelle piste «Protect»

L’éveil spirituel de NLE Choppa a été documenté au cours de l’année. Il s’est tourné vers un régime à base de plantes, a commencé à méditer et à offrir aux fans des vibrations positives. Il s’est également engagé à s’abstenir de rapper sur la violence afin d’avoir une influence plus positive sur les jeunes. Il semble tenir sa promesse avec ses dernières sorties. Cette semaine, il a déposé son nouveau single, « Protect », qui rassemble une mélodie facile à écouter sur une production émouvante alors qu’il réfléchit à son arrivée à l’adolescence et aux épreuves et tribulations auxquelles il a dû faire face pour arriver à la position dans laquelle il se trouve actuellement. .

Choppa a offert une tonne de nouvelles musiques cette année. Il a commencé les choses avec Top Shotta et à la suite de sa récente transformation spirituelle, il a réussi De l’obscurité à la lumière.

Découvrez la dernière offre de NLE Choppa ci-dessous.

Paroles de citations



Le temps passe vite quand tu t’amuses

Mais à l’époque, je n’ai pas l’impression de n’avoir rien

À l’époque où un *** n’avait pas besoin de masque

Mais j’ai gardé mon masque de ski et mon argent s’est allongé