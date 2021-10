NKOTB part en tournée et apporte avec eux des artistes classiques des années 80 et 90

Il y a une nouvelle tournée MixTape qui vient de New Kids on the Block, et celle-ci sera un incontournable pour les fans de musique des années 90 !

C’est parce que non seulement NKOTB reprend la route sur MixTape Tour 2022, mais qu’ils amènent des amis classiques : Salt-N-Pepa, En Vogue et Rick Astley. Et ce n’est pas un rickroll !

New Kids on the Block a rassemblé des amis célèbres pour leur dernière tournée MixTape. Boston Globe via Getty Images

Les quatre groupes d’artistes lanceront une tournée de plus de 50 dates à partir de Cincinnati le 10 mai et se poursuivra à travers Nashville, Dallas, Atlanta, Los Angeles et d’autres villes. Le tout se termine le 23 juillet à Washington, DC (Pour l’itinéraire complet, cliquez ici.)

Salt-N-Pepa rejoindra NKOTB et plus en tournée. On les voit ici jouer aux World Music Awards en 1995. Eric Gaillard / Getty Images

« Nous nous sommes éclatés lors du premier MixTape Tour en 2019 et nous avons hâte de l’amener à un autre niveau avec nos fans sur le MixTape Tour 2022 », a déclaré New Kid Donnie Wahlberg dans un communiqué de presse. « Tout comme une mixtape, ces émissions vont faire vivre au public toutes les émotions. Pour pouvoir faire revenir Salt-N-Pepa et maintenant aussi avoir l’emblématique et légendaire Rick Astley & En Vogue rejoindre la tournée… nous ne pouvions pas soyez plus excité. Allons-y ! »

Rick Astley ne laissera jamais tomber NKOTB. alliance photo via Getty Images

Le groupe est également apparu sur « The Kelly Clarkson Show » lundi pour un aperçu du spectacle en direct, et a même joué.

Pour vous rafraîchir la mémoire, New Kids était le groupe de garçons avec tous les mouvements derrière des tubes comme « You Got It (The Right Stuff) » et « Hangin’ Tough »‘; Salt-N-Pepa nous a mis sur la piste de danse avec « Push It », « Shoop » et « Whatta Man » avec En Vogue, parmi de nombreux autres morceaux; En Vogue a frappé fort avec « Free Your Mind » et « Don’t Let Go (Love) », tandis que le plus gros succès de Rick Astley, « Never Gonna Give You Up », n’est pas seulement une grande chanson, mais un mème classique !

NKOTB a fait tourner les roues de la nostalgie en 2019 avec son premier MixTape Tour, où les membres du groupe (Jonathan Knight, Jordan Knight, Donnie Wahlberg, Joey McIntyre et Danny Wood) sont partis en tournée avec Salt-N-Pepa, Debbie Gibson, Naughty by Nature et Tiffany. Cette tournée a rapporté 53,2 millions de dollars et vendu plus de 650 000 billets.

Alors préparez-vous à faire du rock, dans le style des années 90 ! Les billets seront en vente sur Ticketmaster vendredi.

En rapport: