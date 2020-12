Niveaux dangereux de rayonnement trouvés dans les cultures de Tchernobyl

Les cultures cultivées près du site nucléaire de Tchernobyl en Ukraine sont toujours contaminées par les radiations de la catastrophe explosive de 1986.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que le blé, le seigle, l’avoine et l’orge cultivés dans cette région contenaient deux isotopes radioactifs – le strontium 90 et le césium 137 – qui étaient au-dessus des limites de consommation sécuritaire. Les isotopes radioactifs sont des éléments qui ont des masses accrues et qui libèrent un excès d’énergie en conséquence.

«Nos résultats indiquent une contamination continue et une exposition humaine, aggravées par le manque de surveillance de routine officielle», a déclaré l’auteur de l’étude David Santillo, spécialiste de l’environnement aux laboratoires de recherche Greenpeace de l’Université d’Exeter, dit dans un communiqué , faisant référence au fait que le gouvernement a suspendu son programme de surveillance des marchandises radioactives en 2013.

Santillo et ses collègues, en collaboration avec des chercheurs de l’Institut ukrainien de radiologie agricole, ont analysé 116 échantillons de céréales, collectés entre 2011 et 2019, dans le district d’Ivankiv en Ukraine, à environ 50 kilomètres au sud de la centrale nucléaire.

Cette zone est en dehors de la « zone d’exclusion » de Tchernobyl, qui est un rayon de 30 miles (48 km) autour de l’usine qui a été évacuée en 1986 et est restée inoccupée. Ils ont découvert que les isotopes radioactifs, principalement le strontium 90, étaient au-dessus du niveau de consommation sécuritaire dans 48% des échantillons. Ils ont également constaté que les échantillons de bois prélevés dans la même région entre 2015 et 2019 avaient des niveaux de strontium 90 supérieurs à la limite de sécurité pour le bois de chauffage.

Les chercheurs pensent que le rayonnement persistant dans le bois, en particulier, peut être la raison de la contamination continue des cultures, près de 35 ans après la catastrophe. Lors de l’analyse des cendres de bois provenant des fours à bois domestiques, ils ont trouvé des niveaux de strontium 90 qui étaient 25 fois plus élevés que la limite de sécurité. Les habitants utilisent ces cendres, ainsi que les cendres de la centrale thermique locale (TPP), pour fertiliser leurs cultures, qui continuent de faire circuler le rayonnement à travers leur sol.

Cependant, des simulations informatiques suggèrent qu’il pourrait être possible de faire pousser des cultures dans la région à des niveaux «sûrs» si ce processus de contamination répétée cessait. Les chercheurs demandent maintenant au gouvernement ukrainien de rétablir son programme de surveillance et de créer un système pour éliminer correctement les cendres radioactives.

« La contamination des céréales et du bois cultivés dans le district d’Ivankiv reste une préoccupation majeure et mérite une enquête urgente plus approfondie », a déclaré l’auteur de l’étude Valery Kashparov, directeur de l’Institut ukrainien de radiologie agricole. « De même, des recherches supplémentaires sont nécessaires d’urgence pour évaluer les effets du PTP d’Ivankiv sur l’environnement et les résidents locaux, qui restent encore largement inconnus. «

Les résultats ont été publiés le 17 décembre dans la revue Environnement International .

