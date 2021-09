Nitin Negi Wiki, Âge, La valeur nette, Mode de vie, Famille, Biographie & Plus

Nitin Negi est un producteur indien, Digital Promoter, réalisateur de Chamoli Uttarakhand qui s’est imposé en tant que spécialiste du marketing numérique professionnel. À l’heure actuelle, nitin possède plus de 10 marques + Avec plus de 50 millions d’audience, il s’est joint aux personnalités célèbres de Uttarakhand en tant que producteur et réalisateur de films et de vidéos de qualité, co-associé à hardik films.

Nitin Negi est né le 3 janvier 1999 dans la ville de karanprayag dans le district de chamoli de l’Uttarakhand, en Inde. Nitin Negi a fait ses débuts en tant qu’artiste en 2018. Ses albums produits ont déjà acquis une immense renommée. À partir de ce jour, il a commencé à régner dans des millions de cœurs. Jusqu’à présent, il a produit plus de 50 vidéoclips.

Informations personnelles Nitin Negi

Nom et prénom Nitin negi Date de naissance 3 janvier 1999 Âge 22 Nationalité Indien Religion hindou Langue hindi Lieu de naissance Karanprayag chamoli Uttarakhand Inde Occupation Marketing numérique, producteur et réalisateur Revenu (mensuel) 100000+ Langue maternelle Garhwali Frères et sœurs 1 frère Nom du père M. Rajpal Singh Negi Nom de la mère Mme Anita Negi

Relation Nitin Negi

Qualification Nitin Negi

Scolarité Raiwala de l’école publique de l’armée l’enseignement supérieur Ingénierie informatique Nom de l’université GP Gauchar

Poids et taille de Jas Panwar

Poids (kg) 68 Hauteur 168cm Sexe Mâle (Droite) Couleur des yeux Brun clair Couleur de cheveux Le noir

