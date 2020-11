Niti Aayog propose un organe multidisciplinaire pour superviser l’IA, ses aspects techniques, juridiques et politiques

Press Trust of India18 nov.2020 09:18:53 IST

Le groupe de réflexion gouvernemental Niti Aayog a proposé de créer un organe de surveillance qui jouera un rôle de facilitateur concernant les aspects techniques, juridiques, politiques et sociétaux de l’intelligence artificielle (IA). Dans son projet ‘Document de travail: Mécanismes d’application pour un #AIforAll responsable», A déclaré Niti Aayog, l’organisme de surveillance doit avoir des représentants de l’industrie ainsi que des experts des domaines juridique, des sciences humaines et des sciences sociales.

«Une approche flexible basée sur les risques doit être adoptée. À cet égard, la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle propose un organe de contrôle.

« L’organe de surveillance doit jouer un rôle de facilitateur dans les grands domaines suivants: recherche, questions techniques, juridiques, politiques et sociétales de l’IA », indique le projet de document.

Le mécanisme de surveillance peut jouer un rôle consultatif et doit s’interfacer avec les régulateurs existants dans tous les secteurs.

« La technologie se fond facilement dans d’autres technologies et ne doit pas être considérée en silo. L’éthique doit être considérée comme non seulement limitée à l’IA, mais également à d’autres technologies émergentes telles que la RA (réalité augmentée), la RV (réalité virtuelle), etc. », a-t-il déclaré.

Le projet de document notait également que le gouvernement pourrait soutenir la recherche sur l’impact de l’IA dans le contexte indien et la recherche fondamentale pour faire progresser l’« IA responsable » en priorisant les opportunités de financement et les programmes de bourses.

« Des alliances internationales peuvent être mises à profit pour faciliter l’échange de talents multidisciplinaires, de données et la consolidation des efforts de recherche, en particulier dans les domaines du bien social », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’un comité d’éthique pourrait être constitué pour la phase d’approvisionnement, de développement et d’exploitation des systèmes d’IA et être rendu responsable du respect des principes de l’IA responsable.

L’Aayog a invité les parties prenantes à commenter le projet de document avant le 15 décembre.

Le Niti Aayog avait publié en juin 2020 un projet de document intitulé « Towards Responsible # AIForAll » et avait déclaré qu’il existe un potentiel d’adoption à grande échelle de l’IA dans divers secteurs sociaux.

« Le gouvernement pourrait financer des projets de recherche spécifiques sur l’intelligence artificielle responsable et introduire l’éthique de l’IA dans le programme universitaire, car la technologie new-age devrait stimuler le taux de croissance annuel de l’Inde de 1,3% d’ici 2035 », indique le projet de document.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂