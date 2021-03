Nissan Skyline GT-R R32. La restauration officielle de Nismo coûte les «yeux du visage»

La valeur de la Nissan Skyline GT-R a grimpé en flèche ces dernières années et grâce au nouveau programme de restauration de Nissan, réalisé via Nismo, tout indique que la voiture de sport japonaise continuera de s’apprécier au cours des prochaines années.

Annoncé à la fin de l’année dernière, ce programme de restauration Nissan permet aux propriétaires de Skyline GT-R R32, R33 et R34 de les ramener à la gloire qu’ils méritent.

Maintenant, quelques mois plus tard, la société japonaise vient de publier une vidéo qui révèle le processus approfondi de l’une de ces restaurations. Et à en juger par le niveau de détail, il est facile de comprendre pourquoi Nismo peut facturer plus de 400 000 € – quelque chose comme 336 000 EUR – pour chaque projet.

Le programme de restauration commence par le démontage complet de la voiture en question, avant que la carrosserie et le châssis ne soient peints avec une peinture blanche qui permet à un équipement de mesure 3D avancé de détecter toutes les imperfections.

Tout défaut détecté dans la carrosserie ou le châssis est immédiatement traité et corrigé et, si le client le souhaite, Nismo peut laisser le métal du véhicule nu et effectuer un travail spécifique de protection et d’élimination de toutes les zones de rouille.

Le constructeur du pays du soleil levant utilise également une machine spéciale capable de tester la rigidité en torsion du châssis et, si rien d’anormal n’est détecté, un long processus d’insonorisation du véhicule commence.

Moteur démonté et révisé

Le moteur qui anime chacun de ces modèles est également vu et revu. Dans le cas de l’exemple vidéo, une GT-R de la génération R32, le célèbre bloc six cylindres en ligne RB26DETT est démonté, nettoyé et reconstruit avec des pièces reconstruites, corrigées ou avec des composants nouvellement fabriqués, car il y a environ des années Nissan a été produire à nouveau des pièces pour ce moteur.

Poursuivant le chapitre mécanique, la suspension et le système de freinage sont également entièrement révisés et, si nécessaire, reconstruits.

L’intérieur peut prendre une nouvelle vie

Afin de se combiner avec l’aspect immaculé de l’extérieur, Nissan peut également donner une nouvelle vie à l’intérieur de toutes les voitures qui passent par ce programme, en pouvant utiliser les mêmes matériaux que l’on retrouve à l’intérieur d’un état de la GT-R de pointe.

Cependant, et à la tristesse des fans les plus «puristes» de la marque, le constructeur japonais ne peut pas recouvrir l’habitacle avec les matériaux d’origine, car ils ne répondent pas aux normes de sécurité en vigueur pour les retardateurs de flamme.