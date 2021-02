Nissan Qashqai. Tout ce que vous devez savoir, même le prix

Avec plus de trois millions d’unités vendues depuis son lancement en 2007, le Nissan Qashqai entre dans la troisième génération avec un objectif simple: maintenir le leadership du segment qu’elle a fondé.

Esthétiquement, Qashqai présente un tout nouveau look et dans la lignée des dernières propositions de la marque japonaise. De cette manière, la grille «V-Motion» caractéristique des modèles Nissan et des phares à LED se démarque.

Sur le côté, les roues de 20 pouces sont la grande nouveauté (jusqu’à présent, le Qashqai ne pouvait « porter » que des roues de 19 « ) et à l’arrière les phares ont un effet 3D. Quant à la personnalisation, le nouveau Nissan propose 11 couleurs extérieures et cinq combinaisons bicolores.

Plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur

Basé sur la plateforme CMF-C, Qashqai a grandi dans tous les sens. La longueur est passée à 4425 mm (+35 mm), la hauteur à 1635 mm (+10 mm), la largeur à 1838 mm (+32 mm) et l’empattement à 2666 mm (+20 mm).

Parlant de l’empattement, son augmentation a permis d’offrir 28 mm supplémentaires de dégagement aux jambes pour les occupants des sièges arrière (l’espace est désormais fixé à 608 mm). De plus, l’augmentation de la hauteur du corps a permis d’augmenter l’espace de tête de 15 mm.

Quant au coffre à bagages, non seulement il a grossi d’environ 50 litres (il commençait à en proposer près de 480 litres) par rapport à son prédécesseur, mais grâce à une «disposition» différente de la suspension arrière, son accès a été facilité.

Connexions à la terre entièrement révisées

Ce ne sont pas seulement les quotas de logement qui ont bénéficié de l’adoption de la plateforme CMF-C. La preuve en est que le nouveau Qashqai a une suspension et une direction complètement nouvelles.

Ainsi, si la jambe de force MacPherson mise à jour à l’avant est commune à tous les Qashqai, la jambe de force arrière ne l’est pas.

Le Qashqai à traction avant et les roues jusqu’à 19 ″ disposent d’un essieu de torsion sur la suspension arrière. Les versions avec roues de 20 ″ et transmission intégrale sont équipées d’une suspension arrière indépendante, avec un contour multi-lien.

Quant à la direction, selon Nissan, elle a été mise à jour, offrant non seulement une meilleure

réponse comme un meilleur tact. Enfin, l’adoption de la nouvelle plateforme a également permis à Nissan d’économiser 60 kg de poids total tout en atteignant une rigidité structurelle supérieure de 41%.

L’ordre est électrisant

Comme nous vous l’avons déjà dit, dans cette nouvelle génération, le Nissan Qashqai a non seulement totalement abandonné les moteurs diesel, mais a vu tous ses moteurs s’électrifier.

Ainsi, le 1.3 DIG-T bien connu apparaît ici associé à un système hybride doux 12V (dans cet article nous expliquons pourquoi ce n’est pas 48V) et avec deux niveaux de puissance: 138 ou 156 ch.

À l’intérieur, l’évolution par rapport au prédécesseur est évidente.

La version 138 ch a un couple de 240 Nm et est associée à une boîte manuelle à six rapports. Les 156 ch peuvent avoir une boîte de vitesses manuelle et 260 Nm ou une boîte de vitesses à variation continue (CVT).

Lorsque cela se produit, le couple du 1.3 DIG-T s’élève à 270 Nm, il s’agit de la seule combinaison moteur-boîte permettant au Qashqai de proposer une transmission intégrale (4WD).

Enfin, le «joyau de la couronne» de la gamme de moteurs Nissan Qashqai est le Moteur hybride e-Power, dans lequel le moteur à essence n’assume que la fonction d’un générateur et n’est pas connecté à l’essieu moteur, la propulsion utilisant uniquement et uniquement le moteur électrique!

Ce système dispose d’un moteur électrique de 188 ch (140 kW), d’un onduleur, d’un groupe électrogène, d’une (petite) batterie et, bien sûr, d’un moteur à essence, en l’occurrence un 1,5 l de 154 ch totalement nouveau qui est le premier moteur à taux de compression variable commercialisé en Europe.

Le résultat final est 188 ch de puissance et 330 Nm de couple et une voiture «à essence électrique» qui renonce à l’énorme batterie pour alimenter le moteur électrique en utilisant le moteur à essence.

La technologie pour tous les goûts

Que ce soit dans le domaine de l’infodivertissement, de la connectivité ou de la sécurité et des aides à la conduite, s’il y a quelque chose qui ne manque pas au nouveau Nissan Qashqai, c’est bien la technologie.

En commençant par les deux premiers champs répertoriés, le SUV japonais est livré avec un écran central de 9 pouces compatible avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay (il peut être connecté sans fil).

Pour remplir les fonctions du tableau de bord, nous trouvons un écran configurable de 12,3 pouces qui est complété par un Affichage tête haute 10,8 ”. À travers le app Services NissanConnect, il est possible de contrôler à distance diverses fonctions du Qashqai.

Équipé de plusieurs ports USB et USB-C et d’un chargeur à induction pour téléphone intelligent, Qashqai peut également compter sur le WiFi, fonctionnant comme point chaud jusqu’à sept appareils.

Enfin, dans le domaine de la sécurité, le Nissan Qashqai dispose de la dernière version du système ProPILOT. Cela signifie qu’il dispose de fonctions telles que le contrôle automatique de la vitesse avec arrêter et partir et lecture des panneaux de signalisation, un système qui ajuste la vitesse à l’entrée des courbes en fonction des données du système de navigation et même d’un détecteur d’angle mort qui agit sur la direction.

Dans cette nouvelle génération, Qashqai possède la dernière version du système ProPILOT.

Toujours dans le chapitre technologique, le nouveau Qashqai dispose de phares à LED intelligents capables de désactiver sélectivement un (ou plusieurs) des 12 faisceaux individuels lorsqu’ils détectent un véhicule dans la direction opposée.

Combien ça coûte et quand arrive-t-il?

Comme d’habitude, lors du lancement du nouveau Nissan Qashqai vient une série spéciale, ici appelée Premiere Edition.

Associée au 1.3 DIG-T dans la variante 138 ch ou 156 ch à transmission automatique, cette version bénéficie d’une peinture bicolore et coûte, au France, 33 600 euros. Quant à la date de livraison des premiers exemplaires, elle est prévue pour l’été.