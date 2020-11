Nissan NV250 Van 3 L Très bon 1.5 DCI 95 HP L1H1: Garantie imbattable

Afin de remplacer les versions NV200 par des moteurs thermiques, Nissan a présenté le nouveau modèle NV250, analysé ici dans la version châssis standard et moteur diesel de 95 ch.

Développé et produit dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, il est disponible sur le marché national dans le fourgon dérivé en deux longueurs de carrosserie L1 et L2, avec des longueurs extérieures de 4,28 mètres et 4,67 mètres, respectivement.

La plate-forme et les principaux composants mécaniques partageant avec le Renault Kangoo, le Nissan NV250 présente peu de différences par rapport à son «frère», à l’exception de la calandre avant ou de logos spécifiques sur les portes arrière.

L’une des versions de la gamme au Portugal est le fourgon châssis normal à trois sièges avant, la solution la plus demandée parmi nous.

La combinaison d’un compartiment de chargement d’une longueur de 1,72 mètre, d’une largeur intérieure de 1,21 mètre (1,05 mètre entre les passages de roues) et d’une hauteur de 1,25 mètre permet un volume utile de 3 , 0 m3.

Nissan NV250 L1H1

La capacité de charge est d’environ une demi-tonne. L’accès à l’espace de chargement se fait par une porte coulissante latérale ou deux portes arrière asymétriques.

Le plancher comporte six anneaux pour la fixation de la marchandise et au niveau d’équipement Optimal, qui correspond à l’unité testée, il possède une doublure intérieure en matière plastique, ainsi que certaines parties de la zone de chargement, notamment au niveau des passages de roues.

Cabine fonctionnelle sans grand luxe

Le niveau d’équipement Optimal peut être associé aux trois sièges de la cabine, dont un siège individuel pour le conducteur et un double pour le passager.

Le dossier du siège central peut être rabattu pour devenir une table d’appoint, tandis que la partie inférieure du siège à côté de la porte passager a un panier pour ranger des objets. Les espaces de stockage ne sont pas nombreux sur ce NV250.

LIRE TROP

Nouvelle version PRO-4X. Nissan rénove à nouveau le pick-up Navara

Comme chez Kangoo, la cabine est fonctionnelle et ergonomique, mais n’offre pas de grands luxes ou raffinements, caractérisée par la simplicité des lignes et la décoration dans un ton sombre. L’allocation standard n’est pas non plus très complète.

Moteur de 95 ch

Dans le chapitre mécanique, l’un des moteurs proposés est le 1.5 dCi 95 ch, associé à une boîte manuelle à six rapports, qui s’est avérée agréable à utiliser, grâce à la disponibilité de puissance et de couple, ainsi qu’à la bonne mise à l’échelle des rapports de transmission.

En termes de prix, cette version a un prix public de 24 511 euros. Parmi ses arguments figurent la garantie de cinq ans ou 160 000 kilomètres ou le classement en Classe 1 sur autoroute (sans Via Verde).

Fiche technique

Prix 24 511 € Moteur 4 CIL.; 1461 CC; 95 CV; 3750 tr / min Diffusion Vers l’avant; 6 VEL Homme Poids 1488 kilogrammes Longueur / Longueur / Alt. 4,28 / 1,85 / 1,80 M Consommation 6,3 (6,6 *) L / 100 km Émissions 123 G / KM IUC 32,42 euros

Équipement

Airbag conducteur, ABS, ESP, aide au démarrage, écran multifonction, ordinateur de bord, radio Bluetooth et connecteur USB, verrouillage centralisé, système Start & Stop, mode Eco, climatisation, vitres et rétroviseurs électriques, revêtement intérieur du charge, protection du sol.

Essai initialement publié dans 38 – juin 2020

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂