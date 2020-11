Nissan. Micra reçoit un restyling (doux) et deux nouvelles versions pour 2021

Nissan vient d’annoncer le dernier lifting Micra, qui apporte également deux nouvelles versions, N-Design et N-Sport. Ce dernier, qui devient ainsi permanent.

Expérimentant actuellement sa cinquième génération, lancée en 2016, la Nissan Micra présente, en plus, dans ces deux nouvelles versions, le principal aspect nouveau et plus attractif, à commencer par N-Design, un début total dans la petite ville.

Nissan Micra N-Sport

Pour le reste et aussi sur cette nouvelle version N-Design, les applications en Glossy Black ou Chrome, les jantes alliage Genki Sièges en tissu noir de 16 po et bicolore avec surpiqûres grises, garniture de porte en similicuir, protection des genoux et panneau avant. Sans oublier la possibilité d’opter pour une décoration Energy Orange, pour une apparence plus dynamique.

Dans le cas de la version N-Sport, applications en noir brillant à l’avant, sur les côtés et à l’arrière, en plus des jantes Perso 17 ″ également en noir, phares avant et antibrouillard à LED, applications intérieures en Alcantara et sièges plus ergonomiques.

En plus de ces deux niveaux d’équipement, la maintenance des versions Tekna, marquée par une montée en puissance de la technologie, qui comprend le Around View Monitor, la détection d’objets en mouvement et l’alerte d’obstacles en angle mort, en plus d’un système de son Bose prime.

Intérieur Energy Orange

En option, pour toutes les variantes d’Acenta, le système d’infodivertissement NissanConnect avec navigation par satellite TomTom, Apple CarPlay, Andoird Auto et la reconnaissance vocale Siri.

À partir de Visia, la garantie de la présence de gains tels que l’assistance au démarrage, le contrôle intelligent de la conduite, le contrôle intelligent de la trace, en plus d’un pack de sécurité avec assistance aux feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage autonome Urgence avec reconnaissance des piétons et alerte de franchissement de voie.

Nissan Micra N-Design

Enfin, et en tant que seul moteur de la Nissan Micra désormais renouvelée, la célèbre essence 1.0 Turbo, conforme aux dernières règles anti-émissions Euro 6d, et qui, assure Nissan, garantit une expérience de conduite «dynamique et efficace», aux côtés de «Un couple puissant», ce qui le rend «parfait pour naviguer dans les villes».

