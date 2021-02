Nissan Micra 2021. Découvrez ce qui a changé dans le modèle rafraîchi

La génération actuelle de Nissan Micra (K14) a été lancé en 2017 et depuis, plus de 230000 unités ont été vendues en Europe (34 pays). En 2019, la gamme a été rafraîchie en mettant en avant les deux nouveaux moteurs, 1.0 IG-T et 1.0 DIG-T, qui ont remplacé le 0.9 IG-T. Pour cette année, nouvelle mise à jour. LE Nissan Micra 2021 a vu la gamme se restructurer et est désormais disponible avec un seul moteur, le 1.0 IG-T.

Le 1.0 IG-T a été révisé pour se conformer à la norme d’émission Euro6d, mais a entraîné une baisse de puissance de 100 ch à 92 ch. En revanche, le couple est resté à 160 Nm, mais est désormais atteint plus tôt, à 2000 tr / min au lieu des 2750 tr / min auparavant.

Nissan promet une plus grande efficacité et des émissions réduites, annonçant une consommation entre 5,3 et 5,7 l / 100 km et des émissions de CO deux entre 123-130 g / km pour le 1.0 IG-T avec une transmission manuelle à cinq vitesses, et 6,2-6,4 l / 100 km et 140-146 g / km pour celui équipé de la transmission CVT (transmission variation continue).

La gamme nationale

La Nissan Micra 2021 mise à jour voit la gamme distribuée sur cinq niveaux: Visia, Acenta, N-Sport, N-Design et Tekna.

LE N-Sport rejoint définitivement la gamme, se distinguant par des vêtements plus sportifs marqués par le ton noir: en noir brillant à l’avant, des finitions supplémentaires à l’arrière, sur les côtés, la protection des rétroviseurs, ainsi que les roues 17 ″ (Perso) sont de la même ton. Les phares et antibrouillards à LED sont également de série. À l’intérieur, le N-Sport se distingue par ses sièges avec inserts en Alcantara, comme dans le panneau avant.

LE Conception N permet de personnaliser les finitions des protections avant, arrière, latérales et des rétroviseurs de série ou en noir brillant (noir brillant) ou en chrome (chrome). Pour terminer l’ensemble, nous avons les nouvelles roues bicolores 16 ″ (Genki) – également présentes dans la version Acenta.

À l’intérieur, N-Design a des sièges en tissu noir avec des détails gris, des coussins de genoux et des finitions en cuir sur les portes. En option, nous avons l’intérieur Energy Orange, où nous pouvons trouver plusieurs accessoires de couleur orange.

Intérieur Energy Orange

LE Tekna il se distingue par sa technologie embarquée, avec des équipements tels que la caméra 360º, la détection d’objets en mouvement et l’avertissement d’angle mort en standard. Il est également équipé du système audio BOSE Personal.

À partir du niveau Acenta, le système d’infodivertissement NissanConnect avec navigation TomTom est disponible dans toutes les versions. Également d’Acenta, Apple CarPlay (avec Siri) et Android Auto sont également disponibles.

Enfin, il existe un ensemble de sécurité en option qui comprend: un système automatique à grande vitesse, un système intelligent d’entretien de voie, un identificateur de signalisation routière et un freinage d’urgence intelligent pour les piétons avant.

Nissan Micra 2021 N-Sport

Quand arrive?

La Nissan Micra 2021 est déjà disponible sur le marché national avec des prix à partir de 17250 euros, mais profitant de la campagne en cours, cette valeur tombe à des prix à partir de 14 195 euros.