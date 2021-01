Nissan Leaf 2021. La mise à jour renforce le contenu technologique

De plus en plus cruciale pour la réussite d’un modèle, l’offre technologique (ou son renforcement) a fait renouveler les modèles plus fréquemment, étant le Feuille de Nissan un exemple de cela.

Pour mieux rivaliser dans un segment où les propositions semblent se multiplier de plus en plus, Leaf a reçu un ensemble d’améliorations technologiques allant du domaine du divertissement à bord et de la connectivité à la sécurité.

Mais commençons par le premier. En cela, le grand point fort est le fait que la Nissan Leaf a commencé à offrir un point chaud Wi-Fi à bord. Ce service optionnel est fourni par Orange et dispose de quatre plans de données disponibles.

En plus de cela, dans le chapitre de la connectivité, Leaf a également vu une augmentation des fonctionnalités qui peuvent être contrôlées via l’application NissanConnect Services. De cette manière, des fonctionnalités telles que la télécommande du contrôle climatique ou la surveillance de la charge de la batterie, ajoutent la possibilité de fermer et d’ouvrir les portes et de configurer les alertes intelligentes via l’application.

Plus de technologie signifie plus de sécurité

Comme nous vous l’avons dit, les innovations technologiques de Leaf pour 2021 ne visent pas seulement à améliorer l’expérience de connectivité à bord du modèle japonais, mais se traduisent également par un renforcement des systèmes de sécurité.

Ainsi, Leaf a commencé à proposer le système intelligent d’intervention dans les angles morts (IBSI) en standard dans toutes les versions. Il applique les freins automatiquement pour maintenir la voiture sur la bonne voie lorsqu’il identifie les dangers à proximité.

De plus, les versions Tekna disposent désormais d’un rétroviseur intérieur à vision intelligente (IRVM). Il offre une «vue numérique» grâce à un écran LCD intégré, transmettant les images capturées par une caméra haute résolution montée à l’arrière.

Qu’est-ce qui a changé d’autre?

Enfin, parmi les nouveautés pour 2021 de la Nissan Leaf, il y a aussi la possibilité d’équiper toutes les versions de direction télescopique et l’introduction de la couleur «Ceramic Grey» qui peut être combinée avec le toit «Pearl Black Metallic».

Désormais disponible au France, la Nissan Leaf voit ses prix à partir de 23 000 euros + TVA, compte tenu des campagnes en vigueur.