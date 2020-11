Nissan et Galp ont déjà installé 20 bornes de recharge rapide

Les 20 bornes de recharge rapide de Nissan et Galp sont déjà installées, permettant de renforcer le réseau public du Grand Lisbonne, du Grand Porto et des quartiers de Braga, Leiria et Coimbra.

Les 20 bornes de recharge rapide pour voitures électriques issues d’un partenariat entre Nissan et Galp ont déjà été installées, renforçant le réseau public de Lisbonne, Porto, Odivelas, Sintra, Leiria, Coimbra, Braga, Guimarães, Matosinhos, Vila Nova de Gaia , Loures, Cascais, Almada et Seixal.

Certaines de ces bornes sont déjà en service, tandis que d’autres attendent l’achèvement des processus d’augmentation de puissance par EDP.

L’investissement de Nissan Portugal dans ces bornes de recharge publiques s’est accompagné de l’expansion de son propre réseau, permettant une recharge rapide à ses clients et gratuite chez 18 de ses concessionnaires.

«Pour accélérer le développement de la mobilité électrique au Portugal, il est essentiel d’étendre le réseau de recharge rapide», déclare Antonio Melica, directeur général de Nissan au Portugal.

Nissan et Galp participent au projet V2G aux Açores

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous inaugurons les bornes installées dans le cadre de ce partenariat et qui, en plus de celles déjà installées dans notre réseau de concessionnaires, sont représentatives de notre engagement fort en faveur des infrastructures de recharge rapide et de notre engagement à permettre la mobilité des clients Nissan. de plus en plus accessible », déclare le responsable.

Réductions pour les propriétaires de Nissan

«L’année dernière, nous nous sommes engagés à trouver des partenaires pour nous aider à installer des bornes de recharge rapide au Portugal et nous avons trouvé un partenaire chez Galp avec la même vision», ajoute-t-il.

De son côté, Sofia Tenreiro, administratrice de Galp, souligne que l’entreprise a fait un pari fort sur la mobilité électrique et le renforcement de la capillarité des bornes de recharge. «Nous avons réalisé des investissements importants dans la transition énergétique, connaissant le rôle pertinent de la mobilité durable», explique-t-il.

«La croissance rapide du réseau, où le partenariat avec Nissan est intégré, est l’une des faces visibles de ce pari, qui comprend également l’installation de nouvelles bornes de recharge dans les centres commerciaux, les parkings et les entreprises», explique l’administrateur de Galp.

Le partenariat entre Nissan et Galp prévoit également l’attribution de conditions plus avantageuses pour les propriétaires de voitures électriques de la marque japonaise avec la carte GalpElectric / Nissan.

En particulier, ils bénéficient d’une réduction de 25% sur les charges effectuées à tous les points de charge intégrés dans le réseau public de recharge Mobi.e, pouvant aller jusqu’à 33% si les clients ont un contrat de fourniture d’électricité pour leur logement avec Galp .

