NIS America annonce le contrôle anti-poison pour PlayStation 4 et Nintendo Switch en avril 2021

NIS America a annoncé la date de sortie de Contrôle de poison sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le jeu sera d’abord lancé en Amérique du Nord, suivi de l’Europe et de l’Australie. Contrôle de poison aura à la fois une version numérique et physique. Le jeu est disponible en précommande maintenant.

Contrôle de poison est un RPG d’action de style turf-war. Avec une mystérieuse fille nommée Poisonette, les joueurs purifient les Belle’s Hells, qui sont des royaumes spirituels nés du cœur souillé des filles. Poisonette a détourné l’âme du protagoniste. Bien qu’ils travaillent ensemble, elle espère prendre complètement le relais pour de bon.

Pendant ce temps, le protagoniste est un personnage masculin ou féminin. Les deux ont des apparences similaires avec des cheveux blonds et des yeux rouges mais portant un costume et une cravate. En tant qu’être vivant, le protagoniste ne veut rien de plus que de retourner dans le royaume des mortels. Avant que le protagoniste puisse retourner à sa vie normale, il doit accomplir les tâches de Poisonette.

NIA America a trois versions du jeu. La première version est l’édition standard, disponible en téléchargement physique ou numérique. L’édition contaminée n’est disponible que sur Nintendo Commutateur. Cette version comprend l’édition physique avec un code d’échantillonneur de bande-son numérique et un mini-art book.

L’édition limitée est disponible sur le Switch et la PS4. Il est fourni avec le jeu de base, la bande originale officielle de «Toxic Tracks», L’art de la lutte antipoison livre d’art et bouton «Devlisih Duo 4 pouces soft-touch», tous emballés dans une boîte de collection.

Le site officiel explique le scénario unique de Contrôle de poison:

Des désirs mondains de l’humanité, les illusions sont les deux. Ces illusions, qu’elles proviennent des vivants ou des morts, se manifestent sous forme de créatures toxiques connues sous le nom de Kleshas et font naître les royaumes de l’enfer. Après avoir erré dans ce domaine infernal, votre chair et votre sang sont usurpés par une mystérieuse fille nommée Poisonette. Pour revenir au royaume des mortels, vous et Poisonette, en tant que deux âmes dans un seul corps, devez purifier le cœur des déchus. Qui êtes vous? Qui est Poisonette? Comment êtes-vous ici au départ? Ainsi commence l’histoire de votre voyage à travers les enfers de Belles.

Contrôle de poison lance en Amérique du Nord le 13 avril 2021, pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. La sortie européenne sort le 16 avril, suivie de l’Australie le 2 avril.