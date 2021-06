NIS America annonce l’arrivée des livraisons de quatre sentiers jusqu’en 2023

NIS America annonce ses plans de lancement dans l’ouest de la franchise Trails jusqu’en 2023, avec quatre livraisons prévues.

Les bons fans de JRPG sont sur le point de mettre leurs bottes. Dans un geste historique, NIS America a annoncé ses plans de lancement de jeux vidéo de la série. Sentiers jusqu’en 2023. Quatre livraisons qui seront réparties tout au long de cette période. Si l’on tient compte du fait que ce sont des aventures de centaines d’heures, il y a du divertissement pendant un certain temps.

La liste des jeux localisés qui arriveront est la suivante :

· The Legend of Heroes : Trails from Zero pour PC, PS4 et Nintendo Switch à l’automne 2022. Premier volet de la saga Crossbell. Sa sortie originale remonte à PSP, en 2009.

· The Legend of Heroes : Trails to Azure pour PC, PS4 et Nintendo Switch en 2023. Deuxième volet de la saga Crossbell. Le jeu avait déjà été publié sur PC, PSP et PS Vita.

· The Legend of Nayuta: Boundless Trails pour PC, PS4 et Nintendo Switch en 2023. Ce spin off de la saga principale est sorti en 2012 sur PSP. Sa jouabilité diffère des autres jeux de la série avec une perspective latérale et une touche de plate-forme.

· The Legend of Heroes: Trails into Reverie para PC, PS4 y Nintendo Switch hacia finales de 2023. Es la entrega más reciente de toda la franquicia, apenas estrenada en Japón el pasado 2020. Cuenta un trío de historias que conectan la trama de todos les jeux.

Notre plus grande joie de ces annonces est que les jeux seront localisés avec le travail des fans à l’esprit. Au cours de la dernière décennie, la communauté a fait un effort monumental pour traduire tous les titres possibles du japonais. NIS America travaillera en étroite collaboration avec eux pour rendre possible l’arrivée de la saga acclamée de l’Est.