NIS America annonce la finale 2 du tireur horizontal de type R au printemps 2021

L’éditeur NIS America a annoncé qu’il apportait R-Type Finale 2 aux joueurs d’Amérique du Nord. Le jeu sera lancé l’année prochaine sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X / S.

R-Type Finale 2 voit une nouvelle menace du Bydo, qui continue d’évoluer. Une fois de plus, les joueurs découvriront le légendaire shoot-em-up dans leur chasseur de type R. Les joueurs équiperont leurs navires de canons à vagues nouveaux et classiques, d’unités de force, de dispositifs à bits et d’armes delta.

De nouveaux ennemis surgiront de l’épave des navires détruits, et les étapes changeront en raison de la corruption sensible de Bydo. Le jeu combine l’action des anciens jeux avec des graphismes et un gameplay modernes, ce qui en fait un titre que les fans nouveaux et anciens peuvent apprécier.

Le nouveau jeu a vu le jour grâce à des campagnes de financement participatif réussies en juin et octobre 2019. Type R La série est sortie pour la première fois en 1987, et R-Type Finale 2 est le premier jeu de la série à sortir depuis près de 20 ans.

R-Type Finale 2 contient un système de difficulté basé sur les performances adapté aux joueurs. Cela peut signifier une expérience moins difficile pour ceux qui apprennent à jouer ou une expérience beaucoup plus punitive pour les joueurs vétérans.

Les joueurs peuvent personnaliser chaque élément de leur vaisseau, de la couleur, du type d’arme et des décalcomanies. Les joueurs peuvent même choisir parmi les combattants qui sont apparus dans les jeux précédents et personnaliser leurs pilotes.

NIS America a annoncé une « Inaugural Flight Edition » limitée à venir pour les consoles. L’édition est livrée avec le jeu de base, la bande originale officielle et le livre d’art à couverture souple emballés dans une boîte de collection spéciale.

La société a également annoncé une «édition limitée», mais il n’y a pas encore d’informations sur ce qui est inclus. Le site Web n’affiche qu’une image d’un point d’interrogation comme espace réservé.

Les joueurs peuvent suivre NIS Amérique sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le jeu avant sa sortie. La société aura également plus de nouvelles à l’avenir concernant le lancement de la «Inaugural Flight Edition» sur son site Web. NIS America place un «compteur d’inventaire» sur toutes les pages d’objets pour informer les joueurs de la quantité de stock de précommande restante afin que les joueurs puissent planifier en conséquence.

R-Type Finale 2 lance au printemps 2021 pour PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X / S.