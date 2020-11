Nirvana Song a rendu un hommage effrayant et sombre à «  The Andy Griffith Show  »

Le spectacle Andy Griffith est l’une des émissions de télévision classiques de tous les temps, une série qui a duré de 1960 à 1968. L’émission se déroule dans une ville de campagne paisible appelée Mayberry, et alors qu’elle mettait en vedette Andy Griffith dans le rôle du shérif Andy Taylor, la vraie force de l’émission était l’hôte d’acteurs de soutien et de personnages colorés qui avaient des rôles récurrents dans la série.

L’un de ces personnages était Floyd Lawson, le barbier de la ville qui était tristement célèbre pour son habitude de donner de terribles coupes de cheveux. Floyd est en fait le sujet de l’une des chansons les plus tordues de la fin des années quatre-vingt, une chanson écrite par le groupe emblématique Nirvana.

De quoi parlait « The Andy Griffith Show »?

Ron Howard, à gauche, et Andy Griffith dans une scène de «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Le spectacle Andy Griffith a fait ses débuts en 1960 et a joué le rôle principal acteur et conteur folklorique Andy Griffith. La série mettait également en vedette le comédien Don Knotts dans le rôle de l’adjoint Barney Fife et le jeune Ronny Howard dans le fils d’Andy, Opie. Howard allait bien sûr devenir un réalisateur hollywoodien bien connu et le père de l’actrice Bryce Dallas Howard.

La série est devenue instantanément populaire et est restée l’une des émissions les plus regardées à la télévision tout au long de ses huit années d’antenne. Le spectacle Andy Griffith a finalement engendré un film de réunion et plusieurs séries dérivées, y compris Gomer Pyle, USMC.

Beaucoup d’acteurs sont allés à d’autres projets, en particulier Don Knotts, qui est devenu la star d’une série de comédies de films populaires – mais de nombreux fans se souviennent encore de Griffith, Knotts et du reste de la distribution comme les bons citoyens de Mayberry.

Qui a joué Floyd the Barber dans «The Andy Griffith Show»?

Howard McNear était l’un des acteurs talentueux qui a joué sur Le spectacle Andy Griffith. Il a joué Floyd the Barber, un personnage qui a été présenté pour la première fois dans le douzième épisode de la série. Floyd a fait l’objet de plusieurs blagues de longue date, y compris son incapacité à couper correctement les pattes de ses clients et une habitude de parler extrêmement lentement.

Bien que McNear était un acteur préféré des fans de la série, et de nombreux fans comptaient sur une apparition de Floyd the Barber sur des épisodes de Le spectacle Andy Griffith, l’artiste vétéran a commencé à souffrir d’une mauvaise santé au cours des dernières saisons de l’émission. Il a pu faire de petites apparitions dans la série de temps en temps.

Mais finalement, à la septième saison, la santé de McNear s’est détériorée et il a été forcé de quitter la série, décédant moins d’un an plus tard. Sa perte a été un coup dur pour les fans ainsi que pour ses co-stars, mais à ce jour, les téléspectateurs peuvent toujours profiter de sa performance classique en tant que Floyd sous la forme de rediffusions.

Nirvana a écrit une chanson tordue sur Floyd de ‘The Andy Griffith Show’

À la fin des années 80, Le spectacle Andy Griffith était déjà un classique, fonctionnant en syndication sur plusieurs réseaux. L’émission avait fait de nombreux nouveaux fans, même ceux qui ne l’avaient peut-être pas regardée lors de sa première diffusion à la télévision.

Un de ces fans était un jeune Kurt Cobain, qui, avec son groupe Nirvana, a écrit une chanson qui rendait hommage à Floyd the Barber de Howard McNear d’une manière vraiment bizarre.

La chanson est intitulée «Floyd the Barber» et a été incluse sur le premier album du groupe en 1989, Eau de Javel. La chanson inquiétante raconte une réalité alternative où Kurt Cobain visite le salon de coiffure de Floyd, seulement pour être molesté et torturé par les citoyens de Mayberry, y compris tante Bee, Barney et Andy.

La chanson était une satire tordue sur la vie dans les petites villes d’Amérique, et à ce jour, elle est l’un des hommages les plus étranges à Le spectacle Andy Griffith qui n’a jamais été produit.