Nirvana poursuivi pour « exploitation sexuelle d’enfants » par un bébé qui figurait sur la pochette de l’album Nevermind

Dans le procès, l’équipe juridique de Spencer Elden a déclaré que les défendeurs « ont sciemment produit, possédé et annoncé de la pornographie juvénile commerciale représentant Spencer, et qu’ils ont sciemment reçu une valeur en échange de le faire ».

Nirvana est poursuivi par Spencer Elden, le bébé photographié sur la couverture de leur légendaire album de 1991 peu importe, pour la pédopornographie.

Elden, qui a maintenant 30 ans, n’avait que quatre mois lorsqu’il a été photographié pour la couverture de peu importe. Le photographe Kirk Weddle a demandé aux parents d’Elden s’il pouvait utiliser leur nouveau-né dans le cadre d’une séance photo pour le groupe naissant Nirvana. Les parents d’Elden, qui étaient amis avec Weddle, n’auraient été payés que 200 € pour le tournage, qui a duré environ 15 secondes.

Selon les documents juridiques téléchargés par Fourche, les membres survivants de Nirvana Dave Grohl et Krist Novoselic, la succession de Kurt Cobain, peu importe Le photographe de couverture d’album Kirk Weddle et le designer Robert Fisher sont poursuivis en justice. Le batteur de Nirvana de 1988 à 1990, Chad Channing, et les labels responsables de la sortie de l’album, dont Universal Music et Geffen Records, sont également mentionnés dans le procès déposé le 24 août.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo accusée d’avoir « arraché » Rina Sawayama avec une vidéo brutale

Nirvana poursuivi pour pornographie enfantine par bébé sur la couverture de l’album. Photo : Paul Bergen/Redferns/Getty Images, Alamy

Le procès affirme qu’Elden « a subi et continuera de subir des dommages à vie » en raison de « l’exploitation sexuelle commerciale des enfants par les défendeurs depuis qu’il était mineur jusqu’à nos jours ». « Les images exposaient la partie intime du corps de Spencer et montraient lascivement les organes génitaux de Spencer depuis son enfance jusqu’à nos jours », lit-on dans les documents juridiques.

« Ni Spencer ni ses tuteurs légaux n’ont jamais signé de décharge autorisant l’utilisation d’images de Spencer ou de son portrait et certainement pas de pornographie juvénile commerciale le représentant », affirme le procès.

En règle générale, les photos de nourrissons à caractère non sexuel ne sont pas considérées comme de la pornographie juvénile en vertu de la loi américaine. Cependant, l’avocat d’Elden, Robert Y. Lewis, soutient que parce que Spencer tient un billet d’un dollar (qui a été superposé sur l’image), le mineur semble « comme une travailleuse du sexe ».

L’affaire judiciaire allègue également que Nirvana avait promis de couvrir les parties génitales d’Elden avec un autocollant, qui disait: « Si cela vous offense, vous devez être un pédophile de placard. » Ce détail a été mentionné dans la biographie Nirvana 1993 Venez comme vous êtes : l’histoire du Nirvana, cependant, l’autocollant n’a pas été utilisé.

Elle affirme également qu’Elden n’a jamais reçu de compensation malgré le succès de peu importe qui s’est vendu à 30 millions d’exemplaires dans le monde et comprenait les tubes « Smells Like Teen Spirit » et « Come As You Are ».

Il réclame maintenant des dommages-intérêts d’un montant de 150 000 € à chacun des 15 accusés ainsi que des honoraires d’avocat et un procès devant jury.

Au fil des ans, Elden a recréé la séance photo plusieurs fois (avec son maillot de bain) et il a un grand tatouage « Nevermind » sur sa poitrine. Cependant, il a des sentiments mitigés quant à sa présence sur la couverture de l’album. Dans une interview avec TIME en 2016 pour marquer peu importe25e anniversaire de , Elden a révélé qu’il avait intenté une action en justice contre Geffen Records, mais sans succès. Il a déclaré: « Tout le monde impliqué dans l’album a des tonnes et des tonnes d’argent. J’ai l’impression d’être le dernier petit morceau de rock grunge. Je vis dans la maison de ma mère et je conduis une Honda Civic. »

Elden continua : « [When] Je vais à un match de baseball et j’y pense : « Mec, tout le monde à ce match de baseball a probablement vu mon petit pénis de bébé. » J’ai l’impression qu’une partie de mes droits humains a été révoquée. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂