Nirvana Baby demande que les organes génitaux ne soient pas utilisés dans le numéro du 30e anniversaire de Nevermind

Spencer Elden, qui est apparu sur la couverture comme un bébé nu dans une piscine, a déjà poursuivi la société pour l’utilisation de sa ressemblance, et maintenant son avocat aurait demandé à Universal de laisser son pénis en dehors de toutes les rééditions et versions futures du album.

Selon TMZ , Maggie Mabie a déclaré qu’il était temps de « mettre fin à cette exploitation des enfants et à cette violation de la vie privée ».

Il a raison, car c’est l’une des couvertures d’album les plus reconnaissables de tous les temps, et elle présente son d***.

Alors que l’album a presque 30 ans, il est temps pour Elden de recommencer à s’inquiéter, et cette fois son avocat dit qu’il en a assez.

Plus tôt dans l’année, Elden a intenté une action en justice parce qu’il affirmait que le groupe – et la maison de disques – avaient profité de la « pornographie enfantine ».

Il a déclaré qu’Universal « a commercialisé intentionnellement la pornographie juvénile de Spencer et a tiré parti de la nature choquante de son image pour se promouvoir et promouvoir leur musique à ses dépens » et lui a causé « des dommages à vie ».