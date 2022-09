Nirvana a gagné son procès pour la couverture de Nevermind

Le groupe mythique du genre grunge Nirvana vient de gagner le procès concernant la couverture de l’album emblématique « Nevermind », après que l’affaire a été rejetée pour la dernière fois. Selon des informations, le 3 septembre, le juge de district des États-Unis, Fernando Olguin, a rendu sa décision sur le procès de spencer eldenparce que « vous n’avez pas porté plainte dans les 10 ans suivant la découverte d’une violation… le tribunal conclut que votre demande est prescrite. »

Elden, le garçon qui apparaît sur la couverture de » Nevermind », a déposé le procès pour la première fois en août 2021, alléguant que les membres de Nirvana ont produit, possédé et diffusé son image, recevant une rémunération pour l’utilisation de son image nue. Sur la couverture, vous pouvez voir un Elden nu de quatre mois sous l’eau à la poursuite d’un billet d’un dollar.

L’affaire avait déjà été rejetée en janvier de cette année, le juge Olguin ayant donné « l’autorisation de modifier » si Elden souhaitait déposer une autre réclamation concernant tout « défaut » dans la requête en rejet du groupe.

Cependant, cette fois, il a été expliqué qu’il n’y aurait plus aucune possibilité pour Elden de porter l’affaire devant le tribunal, déclarant : »Il a eu l’occasion de remédier aux lacunes de sa demande concernant le délai de prescription, le tribunal est convaincu qu’il serait inutile de donner au demandeur une quatrième possibilité de déposer une plainte modifiée. »

La poursuite demandait des dommages-intérêts d’un montant de 150 000 € à chacun des défendeurs énumérés, y compris les héritiers du défunt Kurt Cobainle batteur et leader des Foo Fighters Dave Grohlle bassiste Krist Novoselicle photographe Kirk Weddle et les sociétés de production Universal Music, Geffen Records, Warner Records et MCA Music.

Les partisans de l’affaire ont noté que Spencer Elden a recréé l’image de couverture lorsque « Nevermind » a célébré son 25e anniversaire et a allégué qu’il avait « passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que » Nirvana Baby « autoproclamé ».