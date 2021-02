Le développeur japonais Nippon Ichi Software tease un nouveau travail visuel, probablement intitulé The Wicked King and the Noble Hero.

Les petits jeux expérimentaux sont toujours un plaisir à apprécier. Une certaine entreprise japonaise nous a déjà laissé une joie à cet égard il y a quelques années. Maintenant, ils répètent dans le même sens: Nippon Ichi Software présente un nouveau travail visuel. Un jeu vidéo moderne avec un style artistique spectaculaire qui touche le cœur rien qu’en le regardant.

Le développeur nous tente avec un regard sur le titre. Ils ont publié une vidéo en teaser où l’on peut voir une forêt calme, sans animaux ni humains qui la perturbent. C’est une image rassurante qui nous rappelle une autre forêt. C’est sans aucun doute le style artistique qui a été utilisé dans La princesse menteuse et le prince aveugle, l’une des œuvres cultes de Nippon Ichi Software ces dernières années.

Le jeu et ses détails spécifiques seront annoncés ultérieurement. Cela pourrait être lié à un titre non annoncé pour Nintendo Switch appelé Warui Ousama à Rippa-na Yuusha. Le nom a été récemment découvert dans les archives japonaises en tant que titre enregistré. Une traduction approximative pourrait être Le méchant roi et le noble héros, similaire au travail de 2019 susmentionné que nous avons mentionné précédemment.

Que Nippon Ichi Software fasse progresser un nouveau travail visuel n’est pas totalement surprenant. La société travaille généralement sur des titres de justice indépendants au Japon de temps en temps. C’est un excellent support pour les petits développeurs. C’est ainsi qu’ils font croître l’industrie dans le pays et soutiennent les petits studios. Ils l’ont déjà fait avec quelques travaux expérimentaux, et leur soutien constant nous permet de continuer à voir plus facilement de petites merveilles. La princesse menteuse et le prince aveugle c’était un jeu que beaucoup méritent de découvrir et d’apprécier.