Nioh 2 – Tengu’s Disciple : le premier DLC du jeu est maintenant disponible au téléchargement

Nioh 2 est de retour pour de nouvelles batailles puissantes contre le puissant et redoutable Yokai. Tengu’s Disciple est le premier DLC à sortir pour le jeu Koei Tecmo, qui ajoute une nouvelle région, de nouveaux ennemis et même une série d’armes.



Les joueurs auront l’occasion d’explorer un peu plus l’histoire, en voyageant à la période Heian où ils découvriront un lien entre le légendaire Sohayamaru et Otakemaru. Le premier DLC de Nioh 2, The Tengu’s Disciple, sort aujourd’hui, et ceux qui connaissent le premier jeu de la série savent déjà que Team Ninja prend DLC très au sérieux. Le premier Nioh, sorti en exclusivité sur PS4 en 2017, comportait trois add-ons DLC qui ont finalement ajouté des centaines – voire des milliers – d’heures de contenu grâce à de nouveaux modes de jeu, des armes, des ensembles d’armures, des types d’ennemis, des aventures et bien plus encore. Bien que Team Ninja ait été étrangement étriqué dans les semaines qui ont précédé la sortie du DLC de Nioh 2, un patch gratuit sorti aujourd’hui a déjà ajouté des tonnes de contenu pour préparer les joueurs aux essais à venir.

Nioh 2’s The Tengu’s Disciple DLC is Available Now on PlayStation 4 https://t.co/S9ZF3P8LQG pic.twitter.com/n7DqSJe3Ai — PlayStation Trophies (@PSTrophs) July 30, 2020

Un concept à l’envers

Contrairement à beaucoup d’autres jeux, une grande partie du contenu le plus engageant de Nioh se produit après la fin du jeu. Alors que le jeu de base peut être vite expédié grâce à une connaissance de base des mécanismes du jeu (et parfois par la seule force de la volonté), le mode New Game Plus du jeu, appelé “Dream of the Strong”, est une bête entièrement différente. La difficulté augmente considérablement, le placement des ennemis change et les joueurs ne peuvent pas trouver de meilleur équipement aussi facilement. Au lieu de cela, ils doivent mettre à niveau manuellement leur équipement par l’intermédiaire du forgeron, qui est lui-même un système complexe plein de mécanismes qui peuvent être ignorés sans risque tout au long du jeu de base. Il suffit de dire que Dream of the Strong exige une quasi maîtrise des armes et des compétences choisies par le joueur.

Nioh 2 – Le disciple de Tengu est disponible sur PlayStation Store pour 9,99 €, une expérience qui se différencie de plus en plus du genre Souls en créant quelque chose d’unique, fusionnant «encore plus d’éléments d’arcade, élevant le combat à un nouveau maximum».

