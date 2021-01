Nioh 2 PS5 Remaster semble lisse et sauvage dans un nouveau gameplay

Koei Tecmo vient de publier de nouvelles séquences de gameplay du remaster de PlayStation 5 de Nioh 2, et oui, ça a l’air bien.

Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo ci-dessus, qui contient près de 15 minutes de séquences 4K, 60 images par seconde du RPG d’action amélioré sur PS5. La version PS4 originale n’était bien sûr pas en reste, mais le matériel supplémentaire permet au jeu de fonctionner à haute résolution sans sacrifier les performances. Vous remarquerez également vers le début de la vidéo un redémarrage instantané après la mort. Pas de temps de chargement pour vous empêcher de tuer ces démons embêtants.

Nioh et Nioh 2 reçoivent tous les deux des remasters PS5, et vous pourrez les acheter ensemble dans The Nioh Collection. Que vous les achetiez ensemble ou séparément, tout sera lancé sur PS5 le 5 février 2021. Êtes-vous impatient de jouer à ces jeux sur PS5? Laissez un message dans la section commentaires ci-dessous.