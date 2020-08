Nintendo travaillerait sur une nouvelle console Switch, qui devrait être lancée en 2021

Tendance FP26 août 2020 16:16:46 IST

Nintendo travaillerait sur une mise à niveau de sa célèbre console de jeu Switch et la lancera l’année prochaine. Ce rapport a été publié pour la première fois par Temps économique de Taiwan.

UNE Bloomberg rapport sur le même révèle que la console viendra avec une gamme de nouveaux jeux.

Nintendo va éviter la concurrence acharnée de Sony (PlayStation 5) et Microsoft (Xbox Series X) cette saison des fêtes et se concentrera plutôt sur le lancement de nouveaux jeux avec du matériel nouveau et amélioré.

Tout en mentionnant que les spécifications ne sont pas encore finalisées, le rapport ajoute que l’entreprise travaille sur l’amélioration de la puissance de calcul et des graphiques.

La société basée à Kyoto lancerait la console ainsi que plusieurs jeux internes et tiers, ont déclaré des sources anonymes au portail. Nintendo vise une gamme variée de joueurs à travers les versions 2021 et c’est également pourquoi la société a retenu la sortie du logiciel cette année.

Selon un rapport de Le bord, il y a plusieurs titres annoncés par Nintendo en attente de sortie. Des jeux comme Metroid Prime 4 et La légende de Zelda: le souffle de la natureLa suite de peut-être certains des titres inclus dans la programmation 2021.

le Bloomberg Le rapport affirme que l’assemblage de la prochaine console de Nintendo ne commencera probablement pas avant l’année prochaine, car la chaîne de production sera préoccupée par les modèles actuels.

Pendant ce temps, 2020 a été assez fructueuse pour la société basée au Japon. Plus tôt ce mois-ci, la société avait annoncé plus multiplication par cinq du bénéfice trimestriel, en raison de la forte demande pour son appareil Switch et le jeu à succès Animal Crossing: Nouveaux horizons.

