Nintendo Switch seulement à la moitié de sa vie? Nintendo parle désormais un langage simple

hori Manette sans fil Hori - Zelda - Nintendo Switch -

Ne soyez plus tenu par les câbles et les piles jetables ! HORI présente la Nintendo Switch Wireless HORIPAD. La batterie lithium-ion rechargeable intégrée et la technologie Bluetooth sans fil vous donnent de la liberté avec une portée de 10 m et une durée de vie de la batterie jusqu’à 15 heures. Légère mais