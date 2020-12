Nintendo Switch – Plus facile de partager des photos et des vidéos grâce à la mise à jour 11.0.0

le Nintendo Switch a reçu une mise à jour contenant quelques fonctionnalités utiles. Si vous aimez prendre des photos, enregistrer des vidéos et partager vos moments avec des amis, c’est maintenant plus facile. Le partage de matériel a été simplifié afin qu’il soit désormais plus facile de partager vos progrès avec le monde.

Comme Nintendo l’explique maintenant dans l’article du blog, le nouveau est disponible Mise à jour 11.0.0 du 30 novembre 2020 dans les starting-blocks.

La dernière mise à jour contient un Section tendance pour votre liste d’amis, 12 nouvelles icônes utilisateur, un nouveau menu HOME Pour Nintendo Switch en ligne ou même téléchargements prioritaires.

De plus, il y a maintenant une possibilité Enregistre automatiquement dans le cloud charge (via Nintendo Switch Online) et bien plus encore.

Nintendo Switch: la mise à jour 11.0.0 apporte des modifications au système de partage

Travailler avec des images et des vidéos devient plus facile. Vous pouvez maintenant utiliser le commutateur sur le vôtre, par exemple PC via connexion USB connectez-vous pour gérer vos captures d’écran et vos vidéos. Si vous avez connecté le commutateur au PC, vous n’avez qu’à rechercher l’album et vous pouvez copier les données.

Avec le nouveau Système de partage il y a maintenant une innovation décisive. Vous pouvez désormais visualiser directement vos photos et vidéos envoyer sur votre smartphone.

Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes:

Enregistrer du matériel image ou vidéo Sélectionnez l’option « Envoyer vers smartphone » Un code QR apparaîtra alors Scannez le code QR avec votre smartphone Ouvrez simplement l’appareil photo de votre smartphone ou utilisez une application de code QR La photo ou la vidéo apparaîtra alors dans la galerie de votre smartphone

Partagez des photos via un smartphone sur la Nintendo Switch / © Nintendo

Et c’est à peu près tout. À l’avenir, il sera si facile de faire glisser des photos et des vidéos sur votre smartphone avant de les partager avec le monde, de les envoyer ou simplement d’en profiter plus tard. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le nouveau firmware de la console hybride!

