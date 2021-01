Nintendo Switch: nouvelle version de la console au design Mario à partir de février

Après Fortnite et Animal Crossing: Nouveaux horizons devient trop Super mario un propre Édition spéciale la Nintendo Switch légué. Pour l’anniversaire du petit plombier moustachu, apparaît maintenant après Jeux et montre et Mario Kart Live: Circuit à domicile la console de commutation de couleur assortie.

Sortie de la Mario Red & Blue Edition de la Nintendo Switch

L’édition spéciale de la Nintendo Switch a été complètement inspirée par Mario et brille avec un design rouge vif. La manette de commande, la station d’accueil de commutation et la console elle-même brillent dans la couleur du signal. La salopette bleue, quant à elle, revient dans le support Joy-Con et les bretelles.

Changer de console

Switch dock

Joy-Cons en rouge

Boucles de poignet Joy-Con

Support Joy-Con

Câble HDMI haute vitesse

adaptateur secteur

Le bonus: Dans le package Nintendo Switch du Mario Édition Rouge et Bleu tu en as aussi un Sac de transport au design Mario en plus de cela inclus Protecteur d’écran.

Combien coûte l’édition spéciale du commutateur? Le petit ajout peut également vous coûter quelques-uns. Alors que le prix initial américain à 299,99 € nous aurons probablement un prix de 379,99 euros se détendre. C’est du moins ce que coûtent les autres versions spéciales de la console hybride.

La console, qui risque d’être à nouveau limitée, devrait apparaître sur 12 février 2021. On ne sait pas encore officiellement si cette date de sortie s’appliquera également à l’Allemagne. Il est probable, cependant, car à partir de ce jour, il est également Super Mario 3D World + Bowser Fury disponible séparément de la console. Vous pouvez donc commencer à jouer en fonction du sujet tout de suite.